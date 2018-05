El Sevilla le ganó al Real Madrid y se acercó a Europa

Al Real Madrid le faltó más intensidad ante un Sevilla que, con un fútbol directo, se fue 2-0 al descanso con tantos de Ben Yedder y Layún, y en el segundo tiempo la reacción del equipo de Zinedine Zidane llegó tarde, pues Sergio Ramos marcó en propia meta el 3-0 tras un tiro de Mercado y, además, falló un penalti, con lo que de nada le valieron los goles postreros de Borja Mayoral y del propio defensa madridista Ramos, en otra pena máxima.



En una cita siempre marcada en rojo en Nervión, y a tres días del derbi con el Betis, se medían un Sevilla muy necesitado al haberse complicado estar por sexto año seguido en Europa y un Real Madrid con casi todo hecho ya en Liga, salvo por su lucha por ser segundo, pero más pendiente de su final de la 'Champions' ante el Liverpool.



El 'sueño' de Kiev se evidenció ya desde la convocatoria de Zidane, sin hasta ocho titulares (Ronaldo, Carvajal, Kroos, Isco, Modric, Navas y Varane) por lesión, sanción o descanso, y con una alineación plagada de no habituales, hasta siete: Kiko Casilla, los defensas Vallejo y el francés Theo, el croata Kovacic y el exbético Dani Ceballos, y Lucas Vázquez y Marco Asensio en las bandas.



En el once madridista, con siete españoles, sólo repitieron Nacho, Ramos, Casemiro y Benzema de los titulares en el Clásico.



En el Sevilla Joaquín Caparrós también hizo cambios, por refrescar al equipo o por reservar piezas para el derbi, con Nico Pareja en la zaga y Pizarro en el medio, el lateral mexicano Layún de interior derecho y Franco Vázquez, Muriel y Ben Yedder arriba.



No le sirvieron de inicio para sorprender al Madrid, que empezó dominando el juego. Mejor situado, y tras un primer intento estéril del argentino 'Mudo' Vázquez al desviar la zaga merengue a córner, manejó el balón y tuvo más ideas para tratar de inquietar al meta Soria, si bien le faltó dar un paso adelante para atacar de verdad.



Con poco ritmo y quizás demasiado fútbol de toque, el equipo de Zidane quiso llevar la iniciativa, con el medio del campo bajo su control y con Casemiro y Kovacic intentando conectar con los laterales Nacho y Theo y buscando las incursiones de Lucas Vázquez y Marco Asensio, y más apagados Ceballos y Karim Benzema en punta.



Los madridistas adolecieron de más intensidad y profundidad para generar ocasiones claras, aunque Casemiro lo buscó en un lanzamiento de falta, flojo, que paró David Soria a los 15 minutos y luego, con más intención, Asensio y Kovacic en sendos tiros que salieron fuera.



El Sevilla, más intenso y sin perder el sitio, se fue rehaciendo y, tras un mal remate de Layún, empezó a llevar peligro al marco de Casilla hasta que sacó 'petróleo' de un balón largo que Muriel le dejó de cabeza a Ben Yedder para que, tras aguantar bien la entrada de Ramos, hiciera el 1-0 por bajo pasado el ecuador de este periodo.



El Madrid, algo perdido, no supo reaccionar y sólo lo intentó con un peligroso centro de Nacho desde la derecha que Soria sacó con el pie. Se entretenía tocando y tocando y apenas tuvo opciones ante un Sevilla mucho más directo y vertical, que rozó el 2-0 a tres minutos del descanso, pero Vallejo sacó el tiro de Layún en la línea de gol.



Fue un preludio, pues sólo tres minutos después, en el 45, los andaluces recogieron los frutos de su mayor agresividad tras un rechace de la zaga merengue, al marcar el segundo precisamente el mexicano Layún a pase del francés Nzonzi.



En la reanudación, el Real Madrid apretó y salió con más brío y ganas, a por el empate. No le quedaba otra después de una primera mitad muy discreta, y pronto avisó Lucas Vázquez, el mejor de esta 'segunda unidad' madridista, con un tiro lejano y alto. También buscó el gol Ramos en una falta que se marchó fuera por poco.



El Sevilla, que ahora salía a la contra, replicó con un disparo de Ben Yedder en el área que sacaron, con apuros, entre Vallejo y Casilla a los 56 minutos. En la jugada siguiente, el equipo blanco pudo acortar distancias en un penalti cometido por Franco Vázquez, pero Sergio Ramos lo desperdició al mandar el balón al larguero.



El exsevillista no se vino abajo y dos minutos después remató alto un córner, tras un fallo de Soria. Los locales aguantaban bien el acoso madridista y Muriel tuvo en su botas el 3-0, aunque, solo, falló en un mano a mano con Casilla.



Con el Madrid volcado, tampoco encontraron el gol Benzema, al rematar mal a un cuarto de hora del final, y Casemiro, en un tiro lejano, pero el que no perdonó fue el Sevilla, que logró el 3-0 en una acción de fortuna al chutar Mercado desde la línea de fondo, rebotar el balón en Sergio Ramos y colarse en la portería merengue.



Esto dio tranquilidad a los hispalenses para el tramo final, si bien les duró poco porque Borja Mayoral, que había entrado por Ceballos, acortó distancias de cabeza en el 87 y luego Sergio Ramos se redimió de su pena máxima errada al convertir, ya en el último minuto del tiempo añadido, un penalti de Mercado sobre Theo en el 3-2 definitivo, pero sin que ya hubiera tiempo para más.