Setién no quiso especular sobre Messi y respaldó a Suárez

“Yo le veo entrenando y bien a Messi. No voy a especular sobre su futuro porque yo no le he escuchado decir nada al respecto y no es mi cometido”, dijo Quique Setién quien este sábado habló en conferencia de prensa. "No gasto ni un segundo en pensar sobre mi situación personal ni en ver más allá de lo que tengo que ver. Aún tenemos Liga y seguiremos peleando”, agregó dejando claro que no se preocupa de su situación personal ni de los problemas del vestuario de su equipo.

“Está claro que nunca ha acertado en todo, pero hay cosas que no averiguarás nunca. En cada club hay sus escalones y jerarquías que se ganan con un rendimiento extraordinario en muchos años. A mí me han ayudado a tener las cosas claras, no soy un entrenador de imponer, soy de hablar y debatir”, explicó el técnico cuyo equipo debe ganarle mañana a Villarreal.

A propósito de jerarquías y rendimientos, el técnico aseguró que Luis Suárez debe jugar siempre. “Es un jugador que le ha dado mucho a este club, muchos goles, y ya dije que considero que debe de estar siempre en el campo”.

Setién no se refirió solo a Messi y Suárez también habló sobre Antoine Griezmann, quien fue suplente en los dos últimos partidos. “He intercambiado algunas palabras con él, es un chaval extraordinario, profesional y no le va a afectar cuando tenga que volver a jugar porque es un chaval muy positivo y estoy seguro que contaremos al cien por cien con él cuando tenga que volver al campo. Todos no pueden jugar”.