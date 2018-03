¿Cómo sería el once ideal en Rusia?

Armar un once ideal no es trabajar un equipo, ni encontrar los acoplamientos ni aceitar los movimientos tácticos. No hay ni siquiera que pedirle a un jugador que deje de hacer lo que estaba acostumbrado a cumplir porque el compañero que tiene ahora a su lado tiene otras características. Acá se trata nada más que de un trámite. Y de pura opinión. Lo que implica que cientos crean que se pasó por algo a un futbolista más brillante o que la elección de otro no fue la más correcta porque hay tres o cuatro mejores.



Y puede ser bien cierto. Porque de verdad que elegir once de los mejores jugadores del momento de las selecciones que competirán en el Mundial de Rusia no fue para nada sencillo. Además de tratar de armar un cuadro sin uruguayos -con lo fácil que resulta que decida el corazón celeste- es complicado dejar afuera a varias estrellas que andan volando. Simplemente, para citar algunas: Harry Kane, Eden Hazard, Sergio Agüero, Paulinho, Dries Mertens, Dani Carvajal, Marcelo, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann y Romelu Lukaku están teniendo grandes actuaciones en sus equipos y en su hecho que dirán presente en la cita que comenzará el 14 de junio.



Pero a gusto de este consumidor el plan a seguir para quedarse con once jugadores es bastante simple: respetar el talento, la creatividad, la inteligencia para leer el juego, la efectividad en el cumplimiento de las funciones que les toca cumplir y observar el pico de rendimiento que tienen hoy en día.



Mi once mundial, entonces, tiene una mezcla de la mejor magia de siempre con esos guerreros que logran transformarse en símbolos eternos de las victorias.

Ter Stegen; Lichsteiner, Hummels, Sergio Ramos, Jordi Alba; De Bruyne, Kroos, Modric; Messi, Ronaldo y Neymar es mi 11. ¿Y el tuyo?



Luis Suárez.



Lo único que hoy le impide a Suárez entrar en la disputa por un puesto entre los 11 es que en la actual Champions no ha logrado convertir. En la Liga Española, en tanto, ya fue bautizado como el “abrelatas” porque hace siempre el primer gol del Barcelona. Además, recuperó su potencial y está consiguiendo marcas históricas.

Edinson Cavani.

Perfectamente podría ganarse un lugar en el equipo ideal de los mejores jugadores que está teniendo el planeta antes de la disputa del Mundial porque su nivel de goleo es extraordinario. Lleva 33 celebraciones por toda competición.

Diego Godín.

Los números de la UEFA son contundentes: no hay defensa más sólida que la del Atlético de Madrid y allí, comandando a sus compañeros para que el fondo sea siempre una zona segura, está el “Faraón”. Diego tiene todas las aptitudes deportivas como para sumarse a la titularidad de un once de las mejores figuras del fútbol mundial antes de que se empiece a disputar la cita de Rusia 2018. Además de que no ha perdido su capacidad de sacrificio, su carácter ganador, sigue transmitiendo unas increíbles señales ultra positivas para el equipo que defiende cada vez que se arrima al área adversaria. La Celeste sabe bien que en esa materia Godín es infalible y mucho más cuando la mano viene compleja. Ahí, siempre ocurre, se transforma y mete ese cabezazo que termina generando la mayor alegría e inflando de orgullo a todos los aficionados por tener en el equipo a ese zaguero con casta.