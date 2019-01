“Sería un gran corolario a una cantidad de años trabajando en el fútbol”

Jorge Casales dice que está en el fútbol desde que nació y es consciente que su espiritu conciliador, y su fomra de intentar llegar siempre al acuerdo, es uno de los motivos por los que varias instituciones han pensado en él. También afirmó convencido que la Liga profesional es aplicable en Uruguay,. e incluso contó que estuvo reunido con los dueños de la marca Superliga Argentina para ver cómo puede instrumentarse de este lado del charco. Tras reconocer que la salida de Wilmar Valdez fue muy traumática para él, instó a clubes, empresa de televisión y futbolistas a llegar a un acuerdo dejando de lado sus diferencias.

-¿Cómo te toma que piensen en vos para presidente de la AUF?

-En un buen momento personal desde varios puntos de vista y es como el corolario a una cantidad de años de trabajo en el fútbol, porque estoy prácticamente desde que nací en este deporte. Que haya clubes que piensen que yo puedo ser el indicado para en estos momentos particulares presidir la AUF es un honor. El tiempo dirá.

-¿Ese espíritu conciliador que demostraste en la Mesa es el que ha llevado a varios clubes a postularte?

-Pienso que sí porque me lo han manifestado. La forma de articular, de tratar de llegar a una solución, de pese a que había críticas fuertes tener la convicción de que lo que estaba haciendo era lo correcto (y si eventualmente hubo que pedir disculpas por algo, se hizo), creo que todo eso y cierta imagen de ejecutividad y organización han sido clave. Si hay algo que podemos resumir de estos tres años de Mesa Ejecutiva es que se hizo un calendario y se respetó. Con esto no estoy criticando a quienes estuvieron antes, pero sí quiero resaltar que intentamos tener un fútbol ordenado, con una competencia interna que tratamos de valorizar.

-¿Te imaginás un escenario muy diferente al de hoy para el próximo presidente, teniendo en cuenta el Nuevo Estatuto aprobado?

-En un futuro sí, pero no inmediatamente. Cuando se cree la Liga Profesional sí va a haber un cambio sensible en cuanto a la función y a la acción del presidente.

-Eso, ¿sería bueno o malo?

-Me parece que no hay que valorarlo, sino aceptarlo como algo que se va a dar y en base a eso, actuar. Es positiva la formación de una Liga Profesional, porque va a tener cierta independencia en la toma de decisiones y en sus ingresos. Pero la AUF va a seguir siendo la entidad rectora de todo el fútbol, incluido OFI, futsal, femenino y playa. La parte más importante sin dudas va a ser el fútbol profesional, que va a requerir su independencia, pero a su vez también el apoyo de la AUF.

-¿Es aplicable una Liga Profesional en Uruguay?

-Por supuesto. Yo me reuní con los dueños de la marca que tiene la Superliga Argentina para ver cómo instrumentarlo en Uruguay. Hay que tener claras algunas cosas.

-¿Por ejemplo?

-La forma de división de los ingresos. No sería lo mismo a como se dividen hoy los ingresos por televisión. También las realidades de mercado son distintas, porque el de Argentina es mucho más amplio y con más dinero.

-¿Esos ingresos son más equitativos?

-La fórmula que aplican es: el 50% se reparte en partes iguales; del otro 50%, un 25% se reparte de acuerdo a una tabla anual de los últimos 10 años y el restante 25% según la última tabla anual. De esa manera se premia no solo por tener un buen año, sino por mantenerse en Primera División. Eso está bueno. Sin dudas que si se lo planteamos hoy en frío a Peñarol y a Nacional, no les va a gustar. Sin embargo, van a seguir siendo de los más beneficiados por estar casi siempre en los primeros lugares.

-La razón de que hoy los grandes saquen más dinero por la televisión es también porque son televisados todos sus partidos. ¿Esto cómo se contemplaría?

-Es que en una Liga Profesional se habla de televisar una mayor cantidad de partidos. Esa era una idea que incluso habíamos manejado ya para empezar a aplicar aquí, pero necesitábamos para eso más canchas iluminadas, como hay ahora, porque están el Centenario, el Parque Central, el Campeón del Siglo, el Franzini, Viera, Charrúa, Tróccoli...

-En Argentina comenzaron con 30 clubes y ahora bajaron a 26. ¿Acá no habría que bajar en lugar de subir?

-Sí, pero la veo difícil. Cuando hicimos el cambio de temporada y la reforma, teníamos varias ideas. Inclusive en algún momento pensamos en jugar el campeonato de Primera con 12 clubes y el de Segunda con la misma cantidad. Los de Primera nos dijeron en esos momentos que no tenían problemas económicos (luego pasó lo de El Tanque) y los de Segunda sí resolvieron ir a la baja y van a llegar a ser 10. Por eso no veo fácil bajar de 16 a 12 en Primera, pero tal vez hagamos el esfuerzo. Habrá que ver la realidad del momento, quizás planteemos un torneo distinto, con mayores premios.

Foto: Darwin Borrelli

-¿Y la Copa Uruguay ?

-Nosotros teníamos ya todo armado, pero no pudimos largarla por todos estos problemas políticos que hubo. Está totalmente delineada.

-¿Quiénes participarían?

-Equipos de todo el país: Primera, Segunda, Segunda Amateur y OFI. El formato será obviamente eliminatorio y en la primera etapa jugarían los equipos de OFI y Segunda Amateur. Los equipos de Primera y los campeones del interior entrarían en las fases finales.

-¿Quedaron conformes con el torneo Intermedio?

-Sí, porque se consiguió la aspiración de tener 40 semanas como mínimo de fútbol en el año. Los equipos querían más partidos, no quedarse con los 30 partidos entre Apertura y Clausura. Ahora son 37 como mínimo. Eso nos dio además mayor competencia de calidad, porque se jugaba por algo, pues los puntos suman para la Anual y el descenso. Hoy el premio para el que lo gana es disputar la Supercopa Uruguaya, pero en el futuro pensamos en un premio económico, pero eso depende de renegociar el contrato, porque es difícil desligarse de lo que se firmó. Eso factiblemente se pueda conseguir con la formación de la Liga Profesional.

-¿Y convivirían Copa Uruguay e Intermedio?

-No vemos por qué no.

-Tu nombre se había manejado ya para integrar el futuro gobierno en caso de que Wilmar Valdez fuera reelecto. ¿Cómo viviste su salida?

-Fue muy traumático. No dejo de acordarme de la forma en que me enteré de esa bomba. Traté enseguida de encontrar explicaciones y al principio no las encontré. A medida que fue pasando el tiempo se fueron aclarando las cosas. Siempre tuve una excelente relación con Wilmar y la sigo teniendo.

-¿En ese momento perdiste un poco la fe?

-Fue tremendo, porque veníamos de ser quintos en el Mundial y estábamos en un momento bárbaro. El viernes de noche me llamó un periodista y me preguntó si sabía algo del rumor de que Wilmar se iba. No sabía nada y pensé que era un bolazo. El sábado de mañana empiezo a leer noticias y redes y ya se hablaba de la renuncia. Ahí fue cuando empecé a preguntar a diversos integrantes del Ejecutivo y finalmente uno me contestó diciéndome que era verdad. Fue algo que ninguno de los que estábamos en la AUF vimos venir.

-¿Tenés un plan ya si sos presidente de la AUF?

-Tengo ideas, pero todavía no hay un plan porque eso es algo que se arma en conjunto con compañeros que aún no tengo. Sí tengo proyectos para jerarquizar la competencia local, dándole un envoltorio adecuado para que sea un fútbol atractivo y vendible. Miro mucho fútbol, y me doy cuenta que lo que es el partido en sí no es tan distinto al nuestro, porque hay partidos buenos y malos como acá. La diferencia es la infraestructura, el entorno, la gente que va. Por eso hay que facilitarle los ingresos al público y elaborar programas de seguridad que impliquen menores gastos.

-Esta semana llegó a la AUF el dinero del Mundial y los clubes no quedaron contentos con los 140.000 dólares que le tocó a cada uno. ¿Es un tema a rever?

-Hay que sentarse a hablar con los involucrados. La Liga Profesional va a tener sus propios ingresos y la selección los suyos y en caso que haya superávit se repartirá entre las instituciones. Por lo tanto, si bien los repartos pueden llegar a ser distintos o se puede maximizar la distribución de los beneficios, hay que respetar lo acordado.

-¿Si se crea una Liga Profesional hay que renegociar el contrato de TV?

-Por supuesto, pero acá tiene que haber un gran acuerdo entre todos. No podemos estar todos peleados. No pueden estar los futbolistas enfrentados con la empresa Tenfield, no pueden unos clubes peleados con otros porque votan cosas diferentes. Ya se demostró cuando se votó por unanimidad el Nuevo Estatuto que se puede y que a veces hay que ceder un poco por un bien mayor.