Sergio Rochet contó cómo vivió el momento "incómodo" de tener que subirse al avión

“Después del partido me llegó el mensaje de que estaba un directivo esperándonos en el hotel. Yo tuve control antidoping y vi el mensaje tarde. Cuando llegué al vestuario mis otros compañeros (Cándido y Ocampo) ya sabían. Fue extraño porque venís de una derrota, estás mal y ves al equipo que está mal”, expresó Sergio Rochet sobre su rápida vuelta a Montevideo para jugar el clásico tras la eliminación de Uruguay de la Copa América. “Para nosotros los jugadores fue una situación un poco incómoda”, agregó.

Nacional, que ya tenía avisado a la AUF de que se iba a llevar a sus tres jugadores, cumplió su palabra y se presentó en Brasilia con un avión privado. “Cuando te están esperando ya te hacés la cabeza porque el club mandó un avión para que pudiera estar al otro día en un partido importante. Me costó descansar esas horas, pero al subir al avión ya estaba mentalizado de volver a mi país y hacer mi trabajo porque pertenezco a Nacional”, indicó Rochet en el programa 100% Deporte (Sport 890).

“Era una mochila bastante pesada. Lo poco que dormí fue con la cabeza dándome mil vueltas. Supongo que a Brian y a Camilo les pasó lo mismo. Pero cuando uno llega a la cancha se enfoca y deja atrás el cansancio y todo lo demás. Pusimos lo que había que poner y salió todo redondito”, afirmó el arquero y contó que Alejandro Cappuccio los recibió en el hotel al llegar, les preguntó cómo estaban y luego les dijo "descansen que van desde el arranque".

Su pasaje por la selección

“Después del partido ante Colombia fue todo una tristeza tremenda y una gran amargura porque sabíamos que podíamos llegar a más por la calidad que tenemos en el equipo. Dimos todo y no tuvimos la suerte de patear bien los penales. En mi caso, casi ni tiempo tuve de estar ahí”, explicó.

Respecto a su corto pasaje por la selección durante la Copa América, pero que los integrantes hicieron ameno, Rochet expresó: "Por cómo me recibieron y me trataron los referentes, parecía que hacía años que estaba ahí adentro. Eso me hizo sentir cómodo. Ve por qué la selección está donde está y ha logrado cosas importantes. Creo que un gran punto a favor es el trato de los jugadores, del cuerpo técnico y de la gente que trabaja ahí es espectacular. Cuando salís de ahí, realmente tenés ganas de volver".

Tras ser consultado sobre si tenía la ilusión de entrar a la definición por penales, el arquero respondió: "No, la verdad que si soy sincero no lo había pensando. Fernando ha pasado por varias definiciones y hemos salido victoriosos. Es un gran atajador de penales", finalizó.