Sergio Rochet es un arquero que brinda garantías

Desde que llegó, Sergio Rochet ha estado a la sombra de Luis Mejía, pero cada vez que ha sido llamado a actuar ha respondido con creces. No en vano lleva 10 partidos jugando como titular, incluyendo la temporada pasada, y los únicos dos puntos que resignó Nacional con él en el arco fueron los del jueves a la noche contra Defensor Sporting. Y ese dato no es casualidad, porque después los tricolores ganaron los nueve partidos.

Además de las atajadas que hizo en el Franzini (también contra Cerro en el primer tiempo), Rochet ha transmitido seguridad y confianza a sus compañeros, algo clave para el puesto. En el juego por elevación no ha fallado.

“Fue un partido bastante movido para mí. Contento porque pude estar a la altura del club. Eso me deja conforme y me motiva para seguir laburando”, dijo convencido ayer en conferencia de prensa, a la vez que agregó que “quería seguir defendiéndola con victoria (su racha personal). Este punto creo que es positivo porque seguimos arriba. Ahora quedan cuatro finales. Viene Danubio, que es un partido especial para mí porque me formé ahí, tengo amigos y siento cariño por ellos. Es una final, quedan cuatro y hay que tratar de ganarlas todas”.

Sobre el desenlace del Torneo Apertura, el guardameta comentó que “es un torneo que viene siendo muy parejo. Quedan cuatro partidos para terminar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar y luego esperar. Si hacemos bien nuestro trabajo vamos a poder llegar a un buen final de torneo”.