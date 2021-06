Sergio Ramos, el último icono del madridismo, abandona el Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Ramos se marcha del Real Madrid 16 temporadas después de haber llegado. Deja el club un jugador que resultó clave para ganar la décima Champions League con su cabezazo en el minuto 93 y que cambió la historia reciente del equipo blanco. Su liderazgo y sus goles le hicieron ganarse el derecho a ser un icono del madridismo, que este jueves se despide con 22 títulos a sus espaldas.

Nació en la localidad sevillana de Camas el 30 de marzo de 1986. Formado en la cantera del Sevilla CF, donde fue delantero, jugó en el Sevilla B hasta que Joaquín Caparrós le hizo debutar con el equipo principal, con 17 años, el 1° de febrero de 2004 en el partido de Liga frente al Deportivo La Coruña.

Por esos años ya formó parte de las selecciones juveniles: con la Sub 16 de Juan Santisteban (2002) y con la Sub 19, con la que se proclamó campeón de Europa el 24 de julio de 2004 en Suiza. En este último año, Iñaki Sáez lo llevó a la Sub 21.

En septiembre de 2004 el club, conocedor de su importante progresión, le amplió el contrato un año hasta junio de 2008 y elevó la cláusula de rescisión de 12 a 18 millones de euros. El 26 de ese mes hizo su primer gol en Primera, frente a la Real Sociedad. En esa temporada se hizo con un puesto de titular y fue una de las revelaciones.

Empezó a estar en el punto de mira de equipos españoles, entre ellos el Real Madrid, y europeos, por lo que el Sevilla revisó su contrato en enero de 2005, elevando su cláusula hasta los 27 millones de euros.

Luis Aragonés lo llevó a la selección absoluta en marzo de 2005. Disputó su primer partido internacional el 26 de ese mes en el amistoso contra China, en Salamanca, donde sustituyó en la segunda mitad a Carles Puyol. Cuatro días después, el día que cumplía 19 años, fue titular en el partido valedero para la clasificación del Mundial frente Serbia-Montenegro.

Su destino cambió el 31 de agosto de 2005 cuando Florentino Pérez, el mismo presidente que tendrá a su lado este jueves en su despedida, decidió pagar su cláusula en una operación que llamó la atención por la suma de dinero, pero que tras todos estos años se convirtió en una ganga.

Debutó con el Real Madrid el 10 de septiembre de ese año frente al Celta en el Bernabeu (2-3). Desde un primer momento se hizo con el puesto de central titular en el Real Madrid de los "galácticos", dirigidos por Wanderlei Luxemburgo primero y luego por Fabio Capello, quien en algunas ocasiones lo situó de lateral, puesto en el que habitualmente jugó como fijo en la selección de Aragonés. En la etapa de Pellegrini como entrenador madridista alternó las dos demarcaciones.

En el Real Madrid, donde fue segundo capitán desde la temporada 2010-11 y sucedió en la capitanía a Casillas en julio de 2015, ha logrado cinco títulos de Liga (2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 y 2019-20), tres Copas del Rey (2011, 2013 y 2014) y cuatro Supercopas de España (2008, 2012, 2017 y 2019), cuatro Copas de Europa (2014, 2016, estas dos frente al Atlético de Madrid, 2017 y 2018) y cuatro Mundial de Clubes (2014, donde fue Balón de Oro al mejor jugador, 2016, 2017 y 2018).

Fijo en la selección nacional tanto con Aragonés como con Vicente del Bosque y Julen Lopetegui. Capitán desde agosto de 2016, cuando sucedió a Iker Casillas, es el jugador que más veces ha vestido "La Roja", con 180 partidos, en los que marcó 23 goles; el 12 de octubre de 2019 jugó su partido 168, superando el registro de mayor número de internacionalidades establecido por Casillas.

Tiene el récord mundial de más victorias con una selección, al sumar 122 triunfos en junio de 2019. Sonada fue su ausencia en la presente Eurocopa, decisión tomada por el seleccionador Luis Enrique tras un 2021 en el que las lesiones han marcado el año del central. Apenas disputó 1.790 minutos en 21 encuentros repartidos entre 15 en LaLiga, 5 en Liga de Campeones y uno en la Supercopa España, en los que marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Su trayectoria en la selección española se resume en los triunfos en las Eurocopas de Austria y Suiza (2008) y de Polonia-Ucrania (2012) y en el título más importante en la carrera de cualquier jugador, el logrado en el Mundial de Sudáfrica (2010), en cuya final España superó a Holanda (1-0).

Ha sido incluido en 11 ocasiones en el 11 mundial de la FIFA-Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro), las correspondientes a los años 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, fue elegido mejor jugador de la final de la Liga de Campeones de 2016, y en dos ediciones mejor defensa de la UEFA (2016-17 y 2017-18). Fue sexto por el Balón de Oro de "France Football" de 2017.

Está en posesión de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2011) y junto con el resto de la plantilla de la selección recibieron el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes (2010)