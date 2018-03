Será la última prueba

Varios tienen su lugar asegurado, otros corren de atrás y algunos deben mostrar un buen rendimiento para que Tabárez confíe en ellos y formen parte de los 23 jugadores que viajarán al Mundial de Rusia para la competencia de junio.



Es un buen banco de pruebas para el entrenador y para los jugadores la China Cup que comenzará este viernes (8.30) para Uruguay. Está claro que no es lo mismo para el plantel disputar este torneo que haber jugado simples amistosos. La competencia y el hecho de participar por un trofeo que es reconocido por la FIFA es un aliciente más para luchar por cada pelota. Y ni que hablar por lograr un lugar en Rusia.



Por eso mismo es que parece que de amistoso habrá poco y teniendo en cuenta los rivales, La Celeste debe ilusionarse con levantar el trofeo, más allá que el objetivo principal pasa por otro lado: para los jugadores aprovechar la oportunidad de ganarse la confianza del maestro Tabárez y paera éste despejar dudas.



No hay que subestimar a República Checa, por más eliminada del Mundial que esté, pues de los últimos 10 partidos ante equipos europeos Uruguay solo ganó cuatro: ante Eslovenia e Irlanda del Norte, en amistosos, y frente a Italia e Inglaterra por la Copa del Mundo de Brasil 2014.



Pero también pasaron la derrota (por penales) ante Italia por Copa Confederaciones, otra ante la Azzurra por 3-0 en un amistoso, frente a Irlanda por 3-1 en otro amistoso y en el último partido celeste a manos de Austria por 2-1. Se suman también los empates 0-0 ante Polonia y 1-1 con Austria.



Lo cierto es que habrá varias cosas para tener en cuenta en estos dos partidos que jugará Uruguay. Por ejemplo, los minutos y el rendimiento que puedan tener Guillermo Varela, Lucas Torreira, Diego Laxalt, Gastón Ramírez, Giorgian de Arrascaeta o el propio Maximiliano Gómez.



Estar o no en Rusia se puede definir en pequeños detalles y esos son los que el entrenador celeste estará observando, cuando Uruguay enfrente a República Checa en donde la selección dará el puntapié a la China Cup, lo que será la última prueba.



LOS DATOS Uruguay vs. República Checa Hora: 8.35 (hora de Uruguay)



Estadio: Guangxi Sports (Nanning, China)



Televisa: VTV y Antel Vera



Uruguay (probable): Muslera; Varela, Giménez, Godín, Silva; Vecino, Torreira, Laxalt; De Arrascaeta; Suárez y Cavani. DT: O. Tabárez.



Rep. Checa (probable): Pavlenka; Gebre-Selassie, Novak, Kalas, Boril; Darida, Husbauer, Barak, Vydra; Krmencik y Schick. DT: K. Jarolim