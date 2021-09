Una "C" que será súper atractiva: comienza hoy con 21 equipos y seis representantes del interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Hoy dará comienzo el Campeonato Uruguayo de la Primera Divisional Amateur, que tendrá la particularidad de contar con la participación de 21 instituciones, entre ellas seis del interior.

Cada vez que nos referimos a esta divisional, la mayoría del público asocia la misma con un fútbol de lucha, con escenarios en malas condiciones y dirigentes que buscan día a día el sustento necesario para por lo menos poder abonar unos menguados viáticos a sus futbolistas y entrenadores. Pero a partir de esta temporada todo cambió, ya que el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aprobó el ingreso de tres instituciones del interior del país (Salto, Paysandú y Deportivo Colonia) que, sumado al descenso de Tacuarembó, le brindarán a esta olvidada divisional un marco nacional como nunca antes había tenido.

Cómo se juega

El régimen de disputa se dividirá en dos series de 10 y 11 equipos respectivamente, donde los cuatro primeros de cada una clasificarán a una liguilla final; el campeón ascenderá y el segundo disputará un repechaje con el penúltimo de la Segunda División Profesional.

El torneo se deberá disputar casi sin descanso con partidos los fines de semana, martes y miércoles ya que el mismo, que debió de iniciarse hace dos meses atrás quedó aplazado, primero por el recurso presentado por Frontera de Rivera a la Justicia (falló a favor de la AUF) y luego por nueve instituciones que trataron de recurrir ante los tribunales de AUF respecto al ingreso de los clubes del interior y una situación interna de Huracán. Todo fue rechazado. En un justo homenaje el campeonato llevará el nombre de Alfredo Ottonello.



El interior existe

El regreso de Salto fue muy motivante para la tierra de Luis Suárez y Edinson Cavani. La institución comenzó a reconstruirse con la presidencia del joven Lisandro Rossi y con un grupo gerenciador que ha logrado profesionalizar a los naranjitas en varias áreas y mostrar que aún en campeonato amateur se pueden hacer muy bien las cosas.

Sus vecinos sanduceros, que hace años atrás llegaron a jugar en Primera División, no podían ser menos y con el apoyo de varios clubes locales y con una SAD responsable, de la mano de Marcelo González como Presidente, será un gran animador del torneo.

El último en ingresar fue Deportivo Colonia, institución que hace varios años atrás fue un gran animador en el Círculo de Privilegio cuando hasta llegó a pelear de igual a igual con los grandes de nuestro fútbol. Los colonienses que tendrán detrás a los gerenciadores de Plaza Colonia comenzaron a moverse hace pocas semanas por lo que su destino futbolístico será por el momento incierto.

Por su parte, Tacuarembó, que le tocó descender de categoría, buscará conformar una base con jugadores locales y de la zona. Los presididos por Fernando Cardozo lograron un gran avance en su complejo de juveniles y sus formativas ascender a Primera, lo cual es un gran contraste con la situación del primer conjunto.

Por último, los históricos Oriental de La Paz y Parque del Plata serán animadores de importancia en el torneo. Los celestes paceños tendrán a Gustavo Bueno como entrenador y una serie de futbolistas que nos permiten afirmar que estarán definiendo en la liguilla final. Parque del Plata continúa con una base de futbolistas de hace tres temporadas.

Dos series que son muy a

Los equipos capitalinos muestran un gran quiebre entre aquellos que apuestan al ascenso y los que simplemente participarán buscando llegar por lo menos a la liguilla final. Miramar Misiones, Huracán, Bella Vista, Colón y La Luz son por el momento los que más han contratado y los que se han preparado de mejor forma para el inicio. Hoy la ilusión comienza a correr en todo el País, la Segunda División Amateur crece y se desarrolla.

La Serie A la componen Huracán F.C., Mar de Fondo, Miramar Misiones, Bella Vista, Alto Perú, Huracán Buceo, Salto F.C., Basáñez, Paysandú F.C., Los Halcones. Mientras que la Serie B está integrada por Artigas, Oriental de La Paz, Colón, Potencia, Platense, Parque del Plata, Deportivo Colonia, Salus, Canadian, La Luz y Tacuarembó Fútbol Club.

Quiénes se enfrentan hoy por la primera fecha

La primera fecha se jugará de la siguiente forma: hoy se enfrentarán a las 12:30 Platense contra Parque del Plata (Estadio Della Valle), y desde las 15:30 los siguientes encuentros: Alto Perú vs Huracán Buceo (Estadio Della Valle); Deportivo Colonia vs Salus (Estadio Suppici; Huracán vs Mar de Fondo (Parque Maracaná); Artigas vs Oriental de La Paz (Parque Ancap); Paysandú vs Los Halcones (Estadio Artigas).

Mañana se disputarán los siguientes partidos: a las 12:45 se medirán en el Complejo Rentistas Colón contra Potencia; a las 15:30 se enfrentarán Canadian frente a La Luz, también en el complejo de los Bichos Colorados; a las 15:30, pero en el Estadio Vispo Mari de Salto, el local recibirá a Basáñez mientras que en Jardines, Miramar Misiones será local de Bella Vista.