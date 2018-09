Será en otro rol: una nueva chance para Freitas

Cuando Diego López comenzó a armar su Peñarol, aún cuando incluyó a Cristian Rodríguez tras sus vacaciones en el Mundial, lo pensó con Gonzalo Freitas junto a Guzmán Pereira en el doble cinco. El primero para armar y darle salida limpia al equipo y el segundo para dedicarse más a la contención. Y el “Cebolla” más adelante, suelto, casi como un punta.

Sin embargo, después de la dura eliminación de la Copa Sudamericana contra Atlético Paranaense, el “Memo” dio marcha atrás en su idea. Se dio cuenta que el “Cebolla” estaba siendo prácticamente desperdiciado y por eso volvió a la fórmula original con el lacacino junto a Guzmán en la mitad del terreno.

Freitas, de flojos rendimientos, terminó saliendo del equipo. Solo mostró algunos chispazos de ese jugador que necesita Peñarol en la mitad del terreno. Por momentos entró muy poco en contacto con la pelota y a partir del encuentro ante Liverpool, el DT decidió volver a las raíces.

Ahora, con la suspensión de ambos para el choque del domingo ante Rampla Juniors, todo indica que esos lugares serán ocupados por Freitas y Maximiliano Rodríguez. La diferencia ahora estará en que el volante deberá cumplir otra función dentro del campo. La creación, la generación de juego, pueden descansar en la “Fiera”, pero Freitas tendrá que abocarse casi que exclusivamente a la parte defensiva. Ante un equipo “Picapiedra” que seguramente intentará lastimar de contragolpe, el volante deberá estar fino a la hora de salir a cortar los avances contrarios y al mismo tiempo lo menos errático posible a la hora de entregarla. Principalmente en un momento de la temporada donde el aurinegro ya no tiene margen de error.

“Va a estar bravo porque no tenemos a los dos cincos que están jugando hoy por hoy de titulares. A los que les toque entrar saben que tienen que estar preparados y dar lo mejor para que el equipo no lo sienta. Obviamente, a los compañeros también que los respalden y así vamos a sacar un buen resultado”, explicó ayer Fabricio Formiliano en referencia a esta situación... Y dijo algo clave: “que el equipo no lo sienta”.

Este tándem Guzmán-“Cebolla” es de los puntos más altos que mostró el mirasol a lo largo del año. La vara está alta, es cierto, pero también será una buena chance para que Freitas pueda mostrarse desde el vamos. Tal vez desde este rol, sin la obligación de tener que sacar adelante al equipo, pueda encontrar su mejor versión.