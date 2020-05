"Será raro al principio, pero tengo muchas de ganas de volver a competir"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lionel Messi busca adaptarse a la nueva normalidad del fútbol, donde no habrá público en las tribunas. Para el crack del FC Barcelona cuando se vuelva a jugar "será como empezar de nuevo" y añadió: "técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente".

Aunque tendrán tiempo para prepararse para volver a jugar luego de la prolongada ausencia que se provocó por la pandemia por el COVID-19, Messi asumió en unas declaraciones para Adidas, su firma de patrocinio, que "será raro al principio, pero ¡tengo muchas ganas de volver a competir!".

"Cuando volvamos a jugar, será como empezar de nuevo. Vamos a tener un tiempo para prepararnos antes de que arranque la competición, y por otro lado, vamos a recuperar jugadores importantes para nosotros, que estaban lesionados. Técnicamente será la misma temporada, pero creo que todos los equipos y jugadores lo vivirán de forma diferente", dijo Leo.

"Aunque ya no juego dos partidos por semana, intento entrenar todos los días y voy haciendo los ejercicios que nos pasan. Pero, obviamente, no tiene nada que ver con entrenar con el grupo y, sobre todo, no tener el ritmo de partidos es lo feo, pero es la nueva normalidad con la que tenemos que vivir. Por eso es necesario que tengamos una preparación antes de competir otra vez", añadió el futbolista argentino.

"No podemos pensar en lo que estamos dejando atrás este año. Es mejor pensar en el futuro. Como volver al día a día de los entrenamientos, ver a los compañeros, jugar los primeros partidos. Sin duda, será raro al principio, pero ¡tengo muchas ganas de volver a competir!", dejó en claro el talentoso jugador blaugrana.

Al hablar de la pandemia, Messi confesó: "Creo que nadie se podía esperar algo así. Hubo gente que habló de que podría haber pandemias mundiales y que de vez en cuando podían darse. Pero lo cierto es que no me podía imaginar que fuera tal y como se dio, ni el tremendo impacto que está teniendo a nivel prácticamente mundial".

Y remarcó: "Nunca es fácil vivir o trabajar con tanta incertidumbre y mucho menos ante una situación tan diferente y excepcional como esta. Todos nos preguntamos cuándo volveremos al trabajo, cuándo volveremos a entrenar y competir. Para cualquier futbolista, mantener la concentración cuando saltamos al campo es fundamental".