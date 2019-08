¿Cuál podría ser el árbitro del clásico del Torneo Intermedio?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En dos fechas se jugará el clásico del fútbol uruguayo correspondiente al Torneo Intermedio 2019, entre Nacional y Peñarol en el Estadio Centenario. Las designaciones arbitrales para la jornada anterior, la de este fin de semana correspondiente a la fecha 6 más las de la fecha 5, van determinando cuál podría ser el árbitro del clásico.

Las designaciones de árbitros para la fecha 6 del Intermedio (la anterior a la del clásico) dejan sin posibilidad a dos nombres. Uno es el de Andrés Cunha que dirigirá a Peñarol el sábado ante River Plate, mientras que el otro es el de Pablo Giménez que estará en el de Nacional con Juventud.

Además, por la disposición de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol, tampoco podrán estar los que arbitraron a los grandes en la quinta fecha. Ellos fueron Leodán González a Nacional y Jonathan Fuentes a Peñarol.

Los últimos clásicos oficiales se los repartieron Esteban Ostojich (Apertura 2019, además del amistoso en agosto de 2017), Cunha (Supercopa 2019 y Apertura 2015), Fedorczuk (final 2018, Apertura 2019 y Clausura 2016), Leodán González (Clausura 2018 y Apertura 2017) y Christian Ferreyra (Supercopa 2018, Clausura 2017 y Apertura 2014). También dirigieron Javier Bentancor y Darío Ubríaco, pero ambos ya están retirados.

Al no poder contar con Cunha, designado para dirigir a Peñarol en la fecha previa al clásico, además de Leodán por dirigir a Nacional en la quinta, aparecen los nombres de Esteban Ostojich, Daniel Fedorczuk y Christian Ferreyra. Además, aparecen los nombres de Andrés Matonte y Gustavo Tejera como posibles candidatos.

Para el próximo fin de semana, Ostojich fue designado para dirigir Rampla Juniors contra Liverpool, Fedorczuk el Plaza Colonia vs. Cerro Largo, Ferreyra el Racing vs. Wanderers y Tejera en el Defensor vs. Danubio. Andrés Matonte tienen descanso.

Además, en estas últimas semanas los árbitros uruguayos no tuvieron actividad internacional. Ninguno dirigió en los cuartos de final de las copas Libertadores y Sudamericana, entre los ocho partidos disputados hasta este momento. Tampoco están designados para los dos de este jueves.