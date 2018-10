La sentida carta del "Tata" González sobre su presente en el club

El plantel de Nacional recibió la visita de Mari, una hincha fanática de 83 años. Ese encuentro conmovió a Álvaro González, que luego escribió la siguiente carta que difundió por redes sociales:

"Ayer nos visitó en el Parque la abuela Mari. En un ratito de charla demostró ser una gran bolsilluda. Me contó, por ejemplo, que discutió con el de Uber que la llevó porque era Manya. También me hizo una pregunta, seguramente se la hacen varios, yo también me la hafo seguido, y no le encuentro respuesta así que no se la pude dar tampoco a ella. Esta señora las habrá visto todas y su sentimiento por el club me hizo recordar por qué estoy acá. Yo lo elegí y si bien no puedo disfrutar del domingo, del Parque y de nuestra gente, eso no disminuye lo que siento por el club, porque pasarán jugadores, técnicos y dirigentes, buenos, malos y muy malos, pero Nacional seguirá siendo igual de grande y tengo que disfrutar del día a día y de la gentes que siempre me ha respetado. Ya llegará el tiempo de volver una vez más a demostrar quién soy en la cancha, donde se defiende un jugador de fútbol. Vamo' el Bolso y gracias Mari", señaló el "Tata".

El volante no es tenido en cuenta actualmente por Alexander Medina. Aún no tuvo minutos en este semestre. Su último partido fue el 2 de junio en la victoria ante Rampla.