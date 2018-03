Sentenciado: Unai Emery dejará de ser el técnico del PSG

"Parece improbable que sea reversible. El técnico vasco, al final del contrato en junio ya no será más el entrenador del PSG", afirmó el diario deportivo L'Equipo al explicar que el futuro de Unai Emery está sentenciado.



Según el diario, el entrenador de 46 años "sabía desde el sorteo mismo de los octavos de final, a principios de diciembre, que su futuro se jugaría con esa ronda de la Champions League. Si bien una clasificación no le hubiera asegurado nada, la eliminación del martes casi selló su destino".



L'Equipe recordó que el contrato rubricado en el verano de 2016 entre sus representantes y el club parisino previsto para dos años de contrato y una tercera opción, se había realizado bajo la previsión de llegar a las semifinales de la Champions League durante su mandato. "Condición que cayó definitivamente en la noche del martes".



La decisión no se tomará antes, porque el PSG tiene 14 puntos por delante del Mónaco en la Ligue 1 y está bien situado para lograr un nuevo doble en las Copas Nacionales. "Hoy no se tiene urgencia para apresurar las cosas y abrir un frente de crisis".

julian draxler "Gastamos 400 millones de euros y ni pasamos"

El proyecto del PSG no avanzó como se esperaba y al alemán Julian Drexler no le gustó nada lo que sucedió ante el Real Madrid y hasta fue muy crítico con el entrenador Unai Emery.



“El Madrid jugó tranquilamente y no estaba nervioso. Hicimos rodar la pelota, pero no podés ganar solo con eso. Hay que presionar al Madrid cuando está 3-1 abajo. No solo hacer pases y esperar que el gol caiga del cielo. Merecimos ser eliminados. Este verano gastamos 400 millones de euros y dijimos que era para cambiar y al final ni pasamos de ronda”, dijo Draxler a la televisión alemana .



Y después opinó sobre su ingreso tardío a la cancha. “Él (Emery) no se inmutaba y no lo entendía. No sé lo que pasó, estaba sorprendido y enfadado. El 1-1 no cambió nada para nosotros. Yo creía que debíamos seguir presionando y jugando al ataque”.