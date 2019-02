Un señor de galera y bastón: el uno por uno del aurinegro en el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guzmán Pereira fue amo y señor de Peñarol. Jugó y los hizo jugar a todos en el equipo aurinegro con un enorme despliegue y pases certeros a sus compañeros.

Ya desde el inicio del encuentro, el volante central de los carboneros mostró toda su categoría y creció con el paso de los minutos siendo líder en una zona en la que Walter Gargano no mostró el juego de otros encuentros.

Guzmán los corrió a todos, marcó, trancó, quitó y hasta tuvo buenas intervenciones en la gestación del fútbol del equipo que ayer dirigió en cancha Oscar Ferro.

Otra vez fue de los puntos más altos de Peñarol, pero anoche se transformó en gran figura: jugó de galera y bastón.

El uno por uno de Peñarol

Kevin Dawson - 6

El guardameta aurinegro no tuvo incidencia en el gol de Nacional y después de eso no fue prácticamente exigido. Mostró toda su seguridad.

Giovanni González - 7

La banda derecha del ataque de Peñarol fue toda suya. Primero se encargó de cerrar bien su sector y luego se sumó siempre al ataque de los carboneros.

Fabricio Formiliano - 6

Sigue siendo una pieza clave en la defensa de un equipo que no pasó zozobras en la última zona. “Tito” transmite seguridad a todos sus compañeros.

Enzo Martínez - 6

Con el paso de los partidos continúa demostrando que está a la altura del primer equipo de Peñarol. Sólido, con confianza y muy buen juego.

Lucas Hernández - 6

u Es una garantía en el lateral izquierdo de Peñarol. No tuvo demasiado trabajo en la defensa y eso le permitió volcarse permanentemente a la ofensiva del equipo.

Walter Gargano - 5

El “Mota” no estuvo tan fino como en otros partidos y no logró gravitar. Lo marcaron muy bien y no encontró la manera de ser el de siempre.

Fabián Estoyanoff - 4

Si bien en el inicio del encuentro intentó generar y desbordar, con el paso de los minutos no gravitó más y terminó saliendo en el comienzo del complemento.

Cristian Rodríguez - 6

El capitán apareció para empatar el partido de penal y tras el gol creció. Cuando pasó al doble cinco generó más juego con buenos pases y decisiones acertadas.

Agustín Canobbio - 5

Sus ofensivas están cargadas de velocidad, pero sigue sin encontrar la culminación y en partidos como estos, su rol es clave en el juego aurinegro.

Gabriel Fernández - 6

No estuvo tan fino como en otros partidos en los que sus goles fueron más que importantes para Peñarol. Lo marcaron bien y tampoco le llegó bien la pelota.

Gastón Rodríguez - 5

Entró para tratar de generar más juego ofensivo y por momentos lo logró. Tuvo una chance clara como para anotar el gol de la victoria aurinegra.

Lucas Viatri - 5

Volvió a jugar de manera oficial con la camiseta de Peñarol y a pesar de que las buscó todas en la ofensiva, no logró tener la gravitación de otros encuentros.

Marcel Novick -

Entró para sustituir a Walter Gargano (se retiró lesionado) y no tuco demasiado tiempo en cancha para poder gravitar pero tuvo una chance de gol clara.