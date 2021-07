Semifinales Copa América 2021: horario, detalles y dónde ver el partido de Argentina-Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Argentina llegó anoche, sobre la hora 20:00 a Brasilia, para disputar la semifinal de la Copa América contra Colombia en el Estadio Mané Garrincha, en el duelo que se disputará a la hora 22:00.

Los albicelestes se están hospedando en el mismo hotel que Uruguay se quedó en Brasilia, el Hotel B, pero con algunas diferencias en la logística respecto a la Celeste.

Por ejemplo, los argentinos no entraron por la puerta principal como los uruguayos, ni tampoco utilizaron los ascensores que hay para los huéspedes en general, sino los que se usan en caso de emergencias.



En cambio, los uruguayos muchas veces se topaban en los ascensores con huéspedes del hotel, como sucedió también en Cuiabá y Río de Janeiro. “A mí me tocó cruzarme con Suárez. Abrió las puertas el ascensor y estaba él; me quedé impactada y apenas lo saludé, me dio un poco de vergüenza”, le contó a Ovación Eliana, una colombiana que está en Brasilia por trabajo.



Poco menos de un centenar de curiosos se acercaron a los alrededores del hotel para ver de cerca a Lionel Messi, pero la distancia entre los jugadores y los hinchas era mucho. Apenas algunos jugadores levantaron la mano para saludar.



Colombia, tras eliminar a Uruguay, quiere dar el batacazo para jugar la final del sábado en el Maracaná. El DT Reinaldo Rueda destacó que “la selección argentina es una selección muy compacta, muy madura, lo ha demostrado en los últimos años y desde la Copa América pasada lo está ratificando, tanto por la calidad de sus hombres como por el excelente trabajo que desarrolla su cuerpo técnico. El desafío que se ha puesto este equipo es llegar a la final; es el compromiso que tenemos”.



El que aguarda por este partido es Brasil, que ayer venció 1-0 a Perú, y consiguió su pasaje a la final del próximo sábado.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Germán Pezzela, Nahuel Molina Lucero, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo, Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.



Hora: 22.00.



Árbitro: Jesús Valenzuela.