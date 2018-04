Una semifinal de lujo en el Bernabéu

Real Madrid y Bayern Munich se verán las caras el próximo martes en el Santiago Bernabéu para definir el primer finalista de la Champions League.



En la semifinal de ida, los merengues ganaron 2-1 en Munich, por lo que llegan con ventaja a este duelo decisivo.



Real Madrid 1,85; empate 3,50; Bayern Munich 3,10. El conjunto madrileño eliminó al PSG en octavos de final, tras ganar 3-1 en Madrid y 2-1 en París; y se deshizo de Juventus en cuartos de final, luego de golear 3-0 en Turín y caer 1-3 en Madrid.



El combinado teutón, por su parte, derrotó al Besiktas en octavos, tras imponerse 5-0 en Munich y 3-1 en Estambul; y dejó por el camino al Sevilla de España en cuartos de final, luego de vencer 2-1 en Sevilla y empatar 0-0 en Munich.



En la fase de grupos del evento, Real Madrid había sido 2º en el grupo H, donde venció 3-0 (L) al Apoel de Chipre y 3-1 (V) al Dortmund, igualó 1-1 (L) con el Tottenham, cayó 1-3 (V) con el propio conjunto inglés, y derrotó 6-0 (V) al Apoel y 3-2 (L) al Dortmund.



Bayern Munich, por su parte, fue 2º en el grupo B, pese a sumar 15 puntos de 18 posibles. El equipo alemán goleó 3-0 (L) al Anderlecht de Bélgica, perdió 0-3 (V) con el París Saint-Germain, derrotó 3-0 (L) y 2-1 (V) al Celtic de Escocia, 2-1 (V) al Anderlecht y 3-1 (L) al París Saint Germain.



En la última década, Real Madrid y Bayern Munich se enfrentaron cuatro veces en rondas eliminatorias de la Champions League, registrándose dos clasificaciones por bando.



Bayern Munich clasificó en los octavos de la edición 2006/07, tras caer 2-3 en Madrid y vencer 2-1 Munich, y en las semifinales de 2011/12 por penales, luego de ganar 2-1 en Munich y perder 1-2 en Madrid.



Real Madrid, por su parte, superó las semifinales de la edición 2013/14, ganando 1-0 en Madrid y 4-0 en Munich, y los cuartos de final de 2016/17, tras vencer 2-1 en Munich y 4-2 (tras alargue) en Madrid.

Siempre Cristiano: El delantero portugués no pudo convertir en el encuentro de ida contra el Bayern Munich, pero es un futbolista que siempre aparece en estos momentos decisivos. No lo pueden descuidar.



James busca revancha: Sin lugar en el equipo español, James Rodríguez pasó cedido a préstamo al Bayern Munich. El colombiano tendrá una especie de revancha frente a los que no confiaron en él.