Semifinal de gala

El Emirates Stadium lucirá de gala. Será una semifinal de lujo, digna de haber ocupado el último lugar del calendario para dirimir el cetro de la Europa League. El Arsenal se aferra a la ilusión de celebrar a lo grande lo que será el último partido de Arsene Wenger en casa. El Atlético de Madrid se agarra con firmeza de las cualidades que lo llevaron a ser considerado el gran favorito para ser el rey del torneo.



Es el gran partido. Prácticamente deja oculto lo que acontecerá en la otra contienda entre el Marsella y el Salzburgo, hasta se concluye con absoluta contundencia que el vencedor del mano a mano entre ingleses y españoles es el que terminará levantando el trofeo en Lyon.



El estadio colmado, con las 60.000 localidades vendidas, deja en evidencia el fervor que despertó el choque. Quizás del lado de los “Gunners” apuestan casi con desesperación a la Europa League porque no están en una final europea desde 2006. Mientras que en la otra frontera están los “colchoneros”, que hace rato dejaron de tener aspiraciones de ganar la Liga Española y no les queda otra que centrar sus pretensiones en el segundo torneo en importancia en el viejo continente.



Fuera de la pelea por los puestos de Champions, eliminado de la FA Cup hace meses y derrotado por el Manchester City en la final de la Copa de la Liga, la única manera de agradecerle a Wenger 22 temporadas en el club es llegando a Lyon.



No será sencillo. En el partido que comenzará a la hora 16:05 de Uruguay, para empezar a soñar con estar en la final deberá superar la firmeza y fiabilidad del Atlético del “Cholo”.



Con una columna vertebral que tiene en esencia mucho espíritu combativo uruguayo (léase Diego Godín y José María Giménez en el fondo, más el casi oriental Antoine Griezmann en ataque), el Aleti está capacitado para empezar a marcar el destino de este mano a mano. Para dar el buen paso tendrá 3.000 aficionados rojiblancos entregando su apoyo en el norte de Londres.

El “Cholo” está invicto



Tres partidos como técnico del Atlético de Madrid disputó Diego Simeone en Inglaterra: una victoria y dos empates.

Arbitra un francés



El francés Clement Turpin será el árbitro. Es internacional desde 2010 y dirigió el partido Perú-Nueva Zelanda en el repechaje mundialista.