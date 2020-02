El fin de semana arranca la temporada 2020 y promete 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo fin de semana comienza el Campeonato Uruguayo. Anoche se llevó a cabo el sorteo y está todo pronto para que arranque el Apertura, primer torneo de la temporada. Y promete, porque la mayoría de los equipos se ha reforzado bien.

Los grandes siempre son candidatos a ganar el Uruguayo y esta vez no es la excepción. Tanto Gustavo Munúa como Diego Forlán ilusionan a los hinchas. Pero hay varios otros que pueden dar que hablar. Liverpool viene de ganar la Supercopa, Cerro Largo ha hecho gran campaña y aunque el equipo es prácticamente nuevo mantuvo a Danielo Nuñez. Lo mismo hizo Progreso y los gauchos esperan repetir la buena campana siempre de la mano de Leonel Rocco. No hay que olvidarse de Danubio y Defensor Sporting, que intentarán recuperarse tras un año en que ni siquiera clasificaron a las copas; tampoco de Boston River, ahora con la dirección técnica de Sebastián Abreu. Y siempre aparece una revelación, un equipo que no está en los plantes de nadie y se destaca.

En un juego periodístico, Ovación consultó a la cátedra futbolera. Salvo Adrián Berbia -quien se la jugó por Defensor Sporting como candidato-, Raúl “Tito” Ferro -quien ve a Liverpool como enemigo “porque viene con viento en la camiseta”- o Pablo Fuentes -quien ve a Danubio como el probable enemigo de cualquiera de los dos grandes, sobre todo por Martín García que es “un técnico joven y bicho”-, Nacional y Peñarol estuvieron parejos como candidatos a quedarse con el Campeonato Uruguayo, o más bien con el torneo Apertura, que es lo que primero se juega.

Para Raúl Ferro, Juan Ahuntchain y el “Fito” Barán, Peñarol es quien tiene más posibilidades de ser campeón. El principal argumento es lo bien que se ha armado el equipo y la obligación que tiene que conseguir el título tras perderlo en la temporada pasada. La falta de experiencia de Diego Forlán y la grave lesión sufrida por Jonathan Urretaviscaya puede generarles alguna duda, pero no a todos. “Hay que ver cómo pega esto de Urretaviscaya y el Forlán técnico es un poco una incógnita”, dijo Adolfo Barán.

El recientemente retirado Raúl Ferro, en cambio, cree en Forlán y su presencia en la dirección técnica influye para inclinarse por los carboneros. “Aunque Forlán no tiene experiencia como técnico estoy seguro que va a andar muy bien”, aseguró.

Los que optaron por Nacional argumentaron que logró mantener la base del plantel y también le jugaron un boleto por ser el último campeón.. “Los dos grandes siempre están ahí: uno como candidato y el otro de enemigo. El campeón uruguayo mantuvo la base, pero perdió una figura clave como Viña. El problema de Munúa va a ser cómo sustituirlo. Aunque recupera a Rodrigo Amaral. Un escaloncito de ventaja a Nacional y Peñarol pasaría a ser el enemigo”, dijo el periodista Eduardo Ribas.

Para Pablo Londinsky el candidato es Nacional porque mantuvo a la mayoría de los futbolistas y “por el estilo vistoso de Gustavo Munúa, quien ya estuvo en el club”.

Con respecto a qué equipo podría sorprender en el torneo o ser la revelación del mismo, la mayoría de los consultados optó por el Montevideo City Torque. Los únicos que no eligieron al equipo del Grupo City fueron Adolfo Barán y Eduardo Rivas.



Para el técnico la revelación puede ser River Plate “porque Fossati es un muy buen técnico, muy inteligente, y que levantó al equipo apenas llegó”. Para el periodista de Telenoche 4, en cambio, la revelación bien puede ser el Danubio de Martín García, que debe volver a ser el que marca su historia.

Las razones por las que la mayoría considera que Torque será la revelación pasan porque mantuvo la base de futbolistas, se reforzó bien, ya tiene experiencia en Primera División y no va a cometer los errores que puede haber tenido en su anterior pasaje por el círculo de privilegio con el mismo técnico, Pablo Marini. Y sobre todo por la organización. “Torque mantuvo la base y tiene una infraestructura diferente”, dijo el periodista Pablo Londinsky.



“Torque vuelve a Primera, donde ya estuvo y conoce y mantuvo la estructura y al técnico”, afirmó por su parte Adrián Berbia.



“Torque vuelve a Primera y es un club muy organizado”, dijo mientras tanto Juan Ahuntchain. “Torque: porque vuelve a Primera, mantuvo la base y trabaja muy bien”, argumentó Pablo Fuentes.

martínez Rosario optó por un equipo nuevo “Entre los dos equipos grandes van a estar el candidato y el enemigo”, dijo Rosario Martínez, quien al final optó por Peñarol. “Armó un equipo nuevo que tiene aspiraciones. Lástima lo de Urretaviscaya”, se lamentó el entrenador quien opinó que Nacional es el que le dará pelea al candidato “porque tiene el plantel armado”.

A propósito qué equipo puede ser la sorpresa o la revelación escogió a Torque. “Tiene un plantel competitivo. Vuelve a Primera División y tiene tranquilidad económica que en Uruguay es muy importante”.

Juan Ahuntchain "Peñarol se armó muy bien" "No soy muy original, pero va a estar entre los dos grandes. Si hay que elegir uno me quedo con Peñarol porque se reforzó muy bien, aunque la lesión de Urretaviscaya me genera dudas. Si Peñarol es el candidato, Nacional es el enemigo. Entre ellos va a estar. ¿La revelación? Torque, que vuelve a Primera y es un club muy organizado”, dijo el técnico.

Eduardo Rivas "Un escaloncito de ventaja al campeón" “Los dos grandes siempre están ahí: uno como candidato y el otro de enemigo. El campeón uruguayo mantuvo la base, pero perdió una figura clave como Viña, aunque recupera a Rodrigo Amaral. Un escaloncito de ventaja a Nacional y Peñarol pasaría a ser el enemigo. Se armó bien, pero perdió al principal refuerzo por seis meses. Danubio puede ser la revelación”.

Pablo Fuentes "El enemigo puede ser Danubio" “Por plantel Nacional y Peñarol van a pelear el campeonato de nuevo. Nacional casi no se ha desarmado y Peñarol ha apostado fuerte, aunque hay que ver cómo influye lo de Urretaviscaya. El enemigo puede ser Danubio, que tiene un técnico joven que es bicho. Y la revelación Torque, que vuelve a Primera, mantuvo la base y trabaja muy bien”, dijo el exarquero

Adolfo "Fito" Barán "Hay que ver cómo pega lo de Urretaviscaya" "El candidato es Peñarol, que se ha reforzado muy bien y tiene la obligación de ganarlo después de lo del año pasado. Aunque hay que ver cómo pega esto de Urretaviscaya y el Forlán técnico es un poco una incógnita. El enemigo como es previsible es Nacional. La revelación River Plate, Fossati es un técnico muy inteligente que levantó al equipo apenas llegó”.

Adrián Berbia "Defensor Sporting se reforzó muy bien" El exarquero se la jugó por Defensor Sporting. “Se ha reforzado muy bien y tiene que retomar el camino de años anteriores. El enemigo va a ser uno de los grandes, capaz que Nacional; mantuvo más el plantel y es el último campeón. Y me parece que la revelación va a ser Torque, que vuelve a Primera, donde ya estuvo y conoce. Y mantuvo la estructura y al técnico”.

Pablo Londinsky "El estilo vistoso de Munúa" "El candidato es Nacional porque mantuvo a la mayoría de los jugadores y por el estilo vistoso de Munúa. El enemigo es Peñarol, que se ha reforzado muy bien y por lo que puede aportar Forlán en la dirección técnica. Aunque ahora lo de Urretaviscaya es una incógnita. Torque, que mantuvo la base y tiene una infraestructura diferente, es la revelación”.