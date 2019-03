Con el sello de Carrasco: figuras a las que disfrutó "JR"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez que Leonardo Fernández se apronta para rematar un tiro libre el hincha de Fénix se ilusiona. Algunos sacan el celular y empiezan a filmar, otros se acomodan en el asiento como para estar prontos a pararse para gritar el tanto. Es que con su pegada genera expectativa en los simpatizantes albivioletas y preocupación en los arqueros rivales.

Lo mismo sentiría el hincha del equipo de Capurro allá por 2002 cuando se acomodaba otro albivioleta para rematar un tiro libre. Por ahí los celulares no eran tan actualizados y sacarlo para filmar era difícil, pero sin dudas que cuando veían acomodarse a Martín Ligüera sucedía algo muy parecido a lo que pasa hoy con Fernández.

¿Qué tienen en común estos dos jugadores? Además de que ambos jugaron en Fénix, estuvieron bajo el ala de Juan Ramón Carrasco y fueron futbolistas que con él como entrenador demostraron un gran potencial y tienen características que suelen tener los planteles de “JR”.

Ligüera, hoy entrenador de la tercera división de Nacional, tuvo una extensa carrera, pero su primer brillo lo consiguió en un recordado equipo de Fénix que clasificó dos años consecutivos a la Copa Libertadores y con el “10” en el equipo antes de que emigrara al Mallorca de España.

De hecho, hace poco tiempo el propio Ligüera declaró: “Juan me agarró en un momento difícil de mi carrera y su propuesta me quedó ‘pintada’; entendía todo lo que él pretendía. Soy un agradecido a Juan Ramón porque todo lo que hablé con él, siempre lo cumplió. Como entrenador intento tomar muchas cosas de él; sus equipos tienen movimientos ofensivos muy buenos”.

Y Fernández, que actualmente es dirigido por Carrasco, tiene todas las chances de tener un futuro promisorio como lo tuvo Ligüera. Precisamente el jugador ya cuenta con un precontrato en el fútbol mexicano y eso lo hace estar a un paso de despedirse de Capurro a mitad de año.

Pero si de características simlares se hace referencia, no solo en Fénix encontró el entrenador este tipo de jugadores. También lo hizo en otro equipo del fútbol uruguayo en el que marcó época: River Plate.

Entre 2006 y 2010, el técnico se hizo cargo del equipo darsenero y armó un conjunto muy interesante que sabía a lo que jugaba y que tenía a su jugador más trascendente en Robert Flores. Habilidoso con la pelota, con buena pegada y gran visión de juego para asistir a sus compañeros, el mediocampista se transformó en uno de estos “jugadores Carrasco” que no sobran, pero que le han dado mucho rédito al propio entrenador y a las carreras de cada uno de los jugadores.

La yapa de esta lista es nada menos que José María Giménez. El zaguero que hoy brilla en Atlético de Madrid y en la selección uruguaya debutó con Juan Ramón Carrasco en Danubio. Fue éste quien lo observó en la tercera división del club de Maroñas y lo ascendió. En pocos partidos lo perdió, porque desde España ya se lo habían llevado.

SELECCIÓN. Lo de Giménez ya es innecesario destacarlo porque es conocido por todos. Pero Martín Ligüera y Robert Flores también pasaron por la selección uruguaya y de hecho lo hicieron acompañados por sus duplas.

Martin Ligüera debutó en la selección mayor de Uruguay precisamente cuando Carrasco dejó Fénix para hacerse cargo de la Celeste. En ese plantel también estuvo quien había sido su compañero en el elenco albivioleta: Germán Hornos.

El caso de Robert Flores es similar, aunque fue el buen momento en River Plate lo que hizo que Tabárez lo citara junto a su “socio”: Henry Giménez.

“Leo” Fernández no ha tenido posibilidad de debutar en la selección mayor, pero sí formó parte en su momento tanto de la Sub 17 como de la Sub 20.

Compañía que también los ayudó a brillar.

Martín Ligüera y Robert Flores no hacían jugar solos a Fénix y River Plate, respectivamente. Está claro que tenían futbolistas a su alrededor que los ayudaban a romperla, pero cada uno se encontró sobre todo con un delantero con el que formaron dupla y complicaron a los rivales. En el caso de Ligüera en el equipo albivioleta, ese jugador está claro: Germán Hornos. Goleador de raza que brilló también con Juan Ramón Carrasco y que logró, por ejemplo, jugar en Sevilla y en el fútbol francés.

En el caso de Robert Flores también se encuentra un compañero de ataque que tuvo su momento de esplendor con “JR”: Henry Giménez. El duraznense pasó por Fénix y por Tacuarembó antes de recalar en River Plate donde Carrasco le sacó jugo. Estuvo desde 2007 hasta 2009 y formó una dupla de ataque muy temida junto a Robert Flores, que se convirtió en su principal asistidor hasta que ambos siguieron sus caminos por distintos lados, en el caso del delantero en Bologna de Italia.

“Leo” todavía tiene para elegir a su dupla.

Jugando como mediocampista ofensivo en un planteo que casi siempre roza el 4-3-3, Leonardo Fernández suele aparecer como el más cercano a los delanteros entre los tres que se ubican en el medio, lo que también le da un amplio margen para escoger a ese compañero con quien conectarse y complicar a los rivales. Hoy en día en el plantel albivioleta cuenta con Alex Silva, Maximiliano Pérez y Mathías Acuña y con cualquiera de los tres se entiende muy bien.

De todas maneras, es el último de estos con quien parece tener una mejor afinidad dentro del campo de juego. Con un físico y características similares se suelen entender muy bien en la cancha y mientras los dos formen parte del plantel del equipo de Capurro van a complicar a los rivales como ya lo hicieron el pasado fin de semana ante Danubio. Entre los dos han anotado nueve de los 18 goles que lleva marcados Fénix en el presente Torneo Apertura, lo que demuestra que forman una dupla ofensiva peligrosa y tienen mucho potencial en el ataque de un elenco albivioleta que por el momento lidera el torneo.