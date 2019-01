A sellar los pasajes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Es un partido fundamental, tenemos que salir a ganar. No nos pasa por la cabeza esperar”, dijo el “Chino” Álvaro Navarro sobre la revancha que Defensor Sporting jugará esta noche frente a Bolívar.



“Hay que estar constantemente hablando con los jóvenes, explicándoles que todavía no se ha ganado nada. Que conseguimos un gran resultado en Bolivia, pero esta noche tenemos que repetir lo bueno que hicimos el otro día para clasificar”, contó el “Chino” sobre el papel que cumple junto al “Coto” Nicolás Correa y al que ahora se ha sumado el “Tata” Álvaro González en el joven plantel violeta.



Es que los cuatro goles que marcaron en La Paz, logrando un resultado histórico para los equipos uruguayos (4-2), sumado a las importantes bajas con las que llega Bolívar (sin los suspendidos Leaños, Riquelme y Callejón) y que viajó sólo con 15 futbolistas, bien podría hacer que los más jóvenes se aflojaran un poco. Por eso la premisa del técnico Jorge Da Silva ha sido en estos días que la actitud y la concentración debe ser la misma que tuvieron en la capital boliviana.



“La idea es salir a jugar igual, salir a apretar un poquito más arriba, ya que estamos con aire y estamos bien físicamente. Salir a apretarlos arriba y ganar, como está acostumbrado Defensor Sporting”, explicó Navarro, quien regresó el año pasado al club, al que considera su familia, para jugar el torneo Clausura.



“Hicimos las cosas muy bien la semana pasada”, agregó el delantero, quien ya tiene en su haber otros grandes triunfos internacionales con el club. “El triunfo en La Paz fue de los más importantes, pero el que hicimos en La Bombonera cuando le ganamos 1 a 0 a Boca, también fue muy importante. O aquel 4 a 3 con el DIM (Independiente de Medellín) en el estadio, cuando ganamos en la hora y clasificamos para jugar con Boca. Defensor hace esas cosas, esos partidos que ilusionan hasta al que no es hincha del club”, recordó el artillero, quien fue el autor de ese cuarto gol frente al equipo colombiano en el minuto 95.



Ese 2009, cuando también fue campeón uruguayo, es el que el “Chino” considera su mejor año en el club, al que llegó reclutado por el profesor César Santos y donde arrancó en la Novena División hasta llegar al principal equipo al que fue ascendido por Juan Ahuntchain para debutar en un partido frente a Cerro.



Aquel 2009 que Navarro no olvida fue con el “Polilla” Da Silva como entrenador. Un técnico con el que se ha reencontrado y con quien tiene muchos buenos recuerdos en común.

ESFUERZO. “El partido del otro día no era el ideal para un número 9. Me tuve que replegar mucho y meterme en la línea de volantes. Era un partido en que se defendía mucho y se salía de contragolpe con Pablito (López), que es el más rápido. Pero fue fundamental el esfuerzo de todo el grupo para haber sacado ese resultado la semana pasada y hoy estar tranquilos para clasificar”, explicó Navarro, quien en los 3.600 metros de La Paz no se sintió ahogado, pero si las piernas muy cansadas. “Pero nos explicó el ‘profe’ que es normal porque te llega menos oxígeno a las piernas”, contó el tacuaremboense -quien el lunes cumplió 34 años- sobre la forma en que se sintió en la altura. La idea de repetir el plato esta noche no es sólo de Navarro. Los violetas saldrán a la cancha dispuestos a darle el golpe de gracia a Bolívar.



“No se nos pasa por la cabeza salir a esperar y aguantar por la ventaja que tenemos”, afirmó por su parte el “Tata” Álvaro González. “No hay chance de aflojar, por más que el nos marque que estamos bien posesionados”, dijo mientras tanto el “Tincho” Martín Rabuñal, el autor del primer gol en la altura.



El plantel de Da Silva entrenó ayer por la tarde en el estadio Franzini, donde luego quedó concentrado a la espera del partido de esta noche.







EL RIVAL. Los bolivianos, que vienen en busca de una hazaña, tenían previsto reconocer ayer tras la práctica de los locales, el campo y la iluminación del escenario del Parque Rodó, pero no lo hicieron. “Vinimos con 15 jugadores, pero igualmente vamos a dar pelea con los que estamos”, declaró el técnico de Bolívar, el argentino César Vigevani.



“Tenemos que entrar mentalizados y pensar que todavía hay 90 minutos por delante para pelearla. Se puede; en el fútbol nunca hay nada está dicho y los partidos hay que jugarlos”, agregó el entrenador, quien dijo a su vez que, a su entender, el partido de La Paz fue atípico.







Goleador. Álvaro Navarro es clave en el equipo violeta. Foto: archivo El País.

datos Los equipos Copa Libertadores. Primera fase

Estadio: Luis Franzini. Hora: 20:30. Fox Sports.

Árbitro: José Argote (Venezuela). Asistentes: Luis Murillo y Franchescoly Chacón.



Defensor Sporting: G. Rodríguez, Beltrán, Perg, N. Correa, Villoldo; A. González, Rabuñal, Cristóbal, Piquerez; Pablo López y Navarro. DT: Jorge Da Silva.



Bolívar: Viscarra o Mustafá, Prieto, L. Gutiérrez, Bejarano, Saavedra;

H. Rodríguez, Justiniano, Arrascaita, Santos; Arce yJ. Pereyra.

DT. César Vigevani