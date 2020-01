La selección uruguaya juega por 300 millones... de euros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Cuando juega Uruguay, corren 3 millones”, reza la canción escrita por Jaime Roos y que en más de una ocasión previo a un partido de Uruguay uno ha escuchado y hasta se ha emocionado. Pero lo cierto es que corren muchísimo más que 3 millones; para ser exactos son 300 los millones que corren dentro del campo de juego cuando la selección uruguaya sale a la cancha para defender la camiseta celeste.



Sí, 300. Ese es el valor que puede tener la Celeste si se arma un posible once ideal en relación a las últimas citaciones que ha realizado el maestro Oscar Washington Tabárez para los amistosos y a los rendimientos de los jugadores que actualmente se desempeñan defendiendo a la selección.

Por un lado no sorprende por lo que representa cada uno de estos jugadores en sus clubes y también en la selección, pero por otro lado suena a una cifra muy grande que tal vez es chica al lado de otras selecciones mundiales, pero que demuestra la evolución de los futbolistas celestes, el valor que se le da a los mismos en el resto del mundo, el respeto que pueden generar y también el mercado.



No se puede negar que hoy son otras las reglas del juego y que tanto las cifras que se manejan como las ventas que protagonizan hoy los futbolistas son bastante abultadas, aunque viendo y considerando rendimientos hay muchos casos en los que está correcto.

Jugar en Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Juventus, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain o Inter de Milán, como son algunos de estos casos, no es para cualquiera y que haya uruguayos en estos equipos también demuestra que no es tan descabellado que nuestros celestes alcancen la cifra antes mencionada.

El once que armó Ovación tendría a Fernando Muslera en el arco. El jugador de Galatasaray bajó en su cotización, pero hoy tiene un valor de 5 millones de euros según el portal Transfermarkt.



Pasando a la defensa, la misma está compuesta por cuatro jugadores como Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Matías Viña. El lateral derecho que actualmente juega en Fiorentina fue otro de los que sufrió una caída en su valor y hoy alcanza el millón y medio, uno menos que el lateral de Nacional que en estos momentos tiene un valor de 2.5 millones.

Al pasar a la zaga la situación cambia porque en la misma está el capitán de la selección uruguaya y jugador del Inter con un valor de 15 millones y a su lado el uruguayo más caro del momento, ya que el defensa de Atlético de Madrid tiene un valor de 70 millones.

El esquema elegido para este once es el de 4-1-4-1 y por eso por delante de la defensa y un poco más retrasado respecto a los centrocampistas está Lucas Torreira. El volante del Arsenal que busca volver a ganarse un lugar en el equipo londinense es el tercer uruguayo mejor valorado y actualmente su cotización estaría en los 45 millones.

Pasando al mediocampo uno se puede encontrar con Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Edinson Cavani. El atacante de Los Ángeles por el momento tiene una cotización que alcanzó los 6 millones hace poco tiempo, mientras que el “Matador”, en una posición un poco más defensiva de lo normal, actualmente tiene un valor de 25 millones.



El doble cinco de este once se lleva todos los aplausos porque, aunque no son los más caros, su cotización no deja de sorprender teniendo en cuenta lo jóvenes que son. El “Pajarito” apenas tiene 21 años y ya se ganó la titularidad en Real Madrid y el cariño de los hinchas y tiene un valor de 50 millones de euros que lo transforma en el segundo más caro del Uruguay, mientras que “Lolo” tiene tan solo 22 años y su actual cotización es de 40 millones.

Por último está el hombre del ataque. El “Pistolero” Luis Suárez, que aunque no podrá comenzar las Eliminatorias por la lesión que lo aqueja, en este once no pierde su lugar ya que con la cotización de 40 millones que tiene le da el cierre perfecto al equipo.



Algunos podrán no estar de acuerdo con los jugadores o tal vez con la alineación elegida, pero lo cierto es que más allá de que se pueda hacer algún recambio, si uno repasa quienes son habituales suplentes en el plantel de Uruguay se encuentra que no existen grandes diferencias en sus cotizaciones.

Valorarlo es el primer paso y más allá de que la plata no es la que juega dentro del campo y que son los jugadores los que tienen que recuperar la pelota, anotar los goles o evitarlos, la consideración no está nada mal.



Muchas veces se ha resaltado en el propio Uruguay que los futbolistas de otros países valen millones y esta vez se puede hacer lo mismo con los nuestros que han demostrado en más de una ocasión que más allá de números la entrega no se negocia.



Es cierto que el valor total podría ser menor, pero también podría ser mayor ya que al final no juegan por 3 milllones; juegan por 300.