"Una selección en tres finales es valorada, acá somos pechos fríos y unos cagones"

La obsesión por ganar un Mundial.



"A veces pienso que decide Dios. Si el título tiene que llegar, será así. Nosotros vamos a hacer todo para intentar ser campeones. Vamos a hacer todo lo que sea y usar todos nuestros medios para llegar bien y tratar de conseguirlo. Tenemos que estar todos bien si queremos tener alguna chance en el Mundial y cada vez es más difícil, hoy cualquier equipo mediopelo se te mete atrás y te puede ganar 1-0 jugando de contra".

Sus sensaciones ante de un partido.

"Juego mejor cuando estoy relajado. Cuando uno disfruta el juego, sale todo más natural. Pero cuando se juegan cosas importantes a veces es difícil".

La dificultad del Mundial.

"Tenemos que estar todos bien si queremos tener alguna chance en el Mundial y cada vez es más difícil, hoy cualquier equipo mediopelo se te mete atrás y te puede ganar 1-0 jugando de contra".

Su futuro.

"No me veo de técnico cuando me retire. Pero uno nunca sabe. Zidane decía que no iba a serlo y ahora dirige Real Madrid. Lo iré encontrando con el tiempo; vivo el día a día y disfruto de mi familia y lo que Dios me dio".

La vez que anunció su retiro de la selección.

"Cuando dije que no jugaba más, me di cuenta que dí un mensaje erróneo. Lo pensé en frío y no era así, no era un buen mensaje para toda la juventud y la gente que pelea por sus sueños. Hay que intentar y pelear por lo que uno quiere".



Lo que admira de Suárez.

"Vivimos el día a día juntos y se hizo una amistad muy fuerte. También nos conocemos de memoria adentro de la cancha", comenzó diciendo Messi sobre su amigo y luego destacó la importancia que tiene en el Barcelona.

"No solo tiene gol, sino que te da muchísimas cosas. Contagia, corre, presiona.... A veces estamos en el partido presionando y veo que se viene para mi lado, después corre para otro lado, presiona por mí y por otro. Y eso contagia: lo ves correr decís: 'tengo que ir, tengo que ir, tengo que acompañar'", tiró.

"Hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros".

"Merecemos estar ahí por la historia que tenemos", dijo Leo. Y al ser consultado por las ganas de ser campeón, respondió: "Es un deseo de todos los que venimos en esta última década. Lo sentimos como un deseo, no como una obligación. No tenemos la obligación con nadie. Somos los primeros en querer eso".

Al referirse a la derrota en la final del Mundial en Brasil 2014, recordó: "Una lástima pero bueno, se hizo lo que se hizo. Y llegamos a la final".

Sobre su parte más personal, Leo admitió que hoy está más suelto a la hora de hablar. "Siempre dije lo que pensaba y siempre fui sincero en todo. No me gustaba el tema de hacer notas, me costaba. Y hoy estoy más tranquilo, más relajado a la hora de hablar. Hoy me muestro tal como soy. No tengo nada que ocultar ni que esconder".

Los candidatos y cómo vivió el 6 a 1 contra España.



Lionel Messi no duda: las selecciones candidatas a ganar en el Mundial son Brasil, Alemania, Francia y España. La Pulga explica su elección: "Brasil llega muy bien. Como grupo funciona perfecto. Se cierra muy bien atrás y después te saca la contra y te liquida con Neymar, Coutinho, Gabriel Jesús que son rápidos".

Con respecto a España, remarcó: "Juegan muy bien, tienen en juego distinto al de Brasil, son muy vistosos. Igualmente, en el 6 a 1 tuvimos un primer tiempo muy bueno, merecimos más. Los primeros goles de ellos fueron jugadas aisladas. Pero el 6-1 nos hizo mal para lo que viene".

"Francia y Alemania también son candidatas. A Francia le juega en contra que por ahí tiene muchos jóvenes. Y Alemania ya sabemos lo que puede dar", explicó.

Su opinión sobre Jorge Sampaoli.



Todo lo que hace lo vive con intensidad y le pone todo a lo que hace a los entrenamientos, en el día a día, en las charlas. Te da toda la información que necesitás para cada partido".

"Lo del 'mejor de la historia' me lo había dicho personalmente, y cuando lo dijo públicamente fue una sorpresa. No es un objetivo ser el mejor de la historia, yo no me propuse nunca ser el mejor de la historia. Cada vez que arranca un año quiero dejar todo y ganar todo. Pero pienso en lo colectivo", remarcó.



Sobre Neymar: "Sería terrible que juegue en Real Madrid".

Lionel Messi y Neymar forjaron una estrecha relación tanto dentro como fuera de la cancha. Juntos, en Barcelona, consiguieron varios torneos, incluida la Champions League en 2015. Ahora, el brasileño está en PSG y los medios europeos dan como probable su pase a Real Madrid. La Pulga no esquivó el tema y habló de lo que significaría que su amigo vaya al conjunto merengue.

"Sería terrible que vaya a Real Madrid, por lo que significa Neymar para Barcelona", declaró la Pulga en la entrevista que le dio a TyC Sports. "Neymar ganó títulos importantes, Champions League, la Liga de España... sería un duro golpe para todos si se va a Real Madrid", sentenció el crack de Barcelona.

"Imaginate si va a Real Madrid, haría al equipo mucho más fuerte de lo que es... sería duro para todo el barcelonismo", agregó Messi.



Cristiano Ronaldo, la eterna comparación



Es habitual la comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la Pulga una vez más dijo que él no mira lo que hace el portugués. "No compito con Cristiano. Me estimula ver lo que hace con Real Madrid, que el club llegue a las finales de Champions, del Mundial de clubes, porque yo quiero eso. Yo quiero ganar. No me interesa ser el mejor", dijo.



La entrevista completa.