De la selección nacional al campeón de la Copa Libertadores

Ya no alcanza solo con el esfuerzo en los entrenamientos o las charlas técnicas en el vestuario: el muy competitivo mundo del fútbol le atribuye cada vez más importancia a las herramientas informáticas para analizar partidos o manejar la información de un equipo.



En ese nuevo campo de juego, AZSportech lleva más de diez años como pionero en América Latina. La empresa de análisis y tecnología aplicada al deporte, fundada por antiguos estudiantes de la ORT, se hizo conocida a partir de la gran campaña celeste en Sudáfrica 2010. Hoy trabajan para 80 clubes, incluyendo al campeón de la Copa Libertadores River Plate.



“Somos una empresa que brinda herramientas de innovación para los diferentes actores, desde clubes, entrenadores y gerentes deportivos hasta federaciones, jugadores y profesores de educación física. En base a los diferentes problemas que existen en el deporte, generamos soluciones con productos de tecnología”, explica Krikor Attarian, director de AZSportech.



La firma tiene dos grandes líneas de trabajo. Una es la de gestión, con Club Manager, un sistema online que permite al club tener toda la información de cada jugador en un solo lugar.



Con este producto la institución arma un perfil de cada uno de sus futbolistas, ya sean profesionales o juveniles, con datos como la cantidad de partidos, los entrenamientos, las citaciones a la selección y los detalles de sus contratos. Incluso centraliza toda la información de nutricionistas, psicólogos y otros departamentos técnicos. “Esto permite al club realizar evaluaciones y generar reportes, para así tomar mejores decisiones” enfatiza Attarian.



La otra línea está formada por herramientas para el análisis y planificación de partidos y entrenamientos. En esta área, el producto referente es VideoStats, que pone a disposición del cuerpo técnico un personal que realiza un seguimiento de su equipo y los rivales.



Mediante una plataforma online, el entrenador accede a toda la información: la cantidad de pases buenos y malos, la pelotas recuperadas y perdidas, los movimientos de defensa y ataque: una serie de datos estadísticos que permiten tomar decisiones partido a partido. También permite recopilar videos para después mostrar a los jugadores.



Otro producto muy solicitado es Playmaker, que permite organizar un entrenamiento recreando ejercicios y jugadas en 2D y 3D. “Estos dos productos entraron con mucho éxito en los centros educativos. Por ejemplo, en los cursos de entrenador de la ACJ o la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino”, indica.



Como estos servicios tienen un nivel de personalización alto, al que no todos los clubes pueden acceder, AZSportech armó un producto de menor costo llamado VideoTag, pensado para equipos con menos recursos o incluso el sector amateur.



Es un software basado en el modelo self service, que se paga mes a mes, y en la que los clientes pueden encontrar distintas herramientas en versiones más simples. Es utilizado en la liga universitaria, el fútbol del interior, escuelitas de fútbol en Colombia y la gran mayoría de los equipos de la Liga Uruguaya de Básquetbol y del Metro.



En Uruguay, además de la Selección, la firma trabaja con casi todos los equipos de primera, incluyendo a Nacional y Peñarol. En el exterior se destacan River Plate, Independiente Santa Fe y Junior de Colombia, así como también la Conmebol y federaciones en 20 países.

Una formación completa

Attarian graduado de la Licenciatura de Sistemas de la ORT presentó junto a sus compañeros de carrera, como parte de su tesis de grado, un sistema académico para analizar partidos de fútbol. Así empezó su aventura de emprendedurismo.



En este sentido, el empresario destaca la formación recibida durante sus años en la Universidad, que les permitió desarrollar las habilidades necesarios para desarrollar su proyecto. “A nivel técnico, la carrera te da una base fundamental para entender cómo funcionan los sistemas de tecnología, pero al ser una licenciatura también tiene un perfil administrativo, que te brinda herramientas importantes en gestión. Hoy la carrera está mucho más desarrollada, por ejemplo, se creó un centro de innovación y emprendimiento, que permite a los estudiantes llevar una idea a un negocio real”, aseguró.



Y concluyó: “mi consejo para todos los emprendedores es que se animen. Abrir un proyecto propio es un camino arduo, pero cuando da resultado genera una satisfacción tremenda. Hay que ser perseverante e insistir, ya que a la larga las cosas terminan saliendo”.