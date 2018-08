Sejas se reunió y politizó la intervención

“Fue una instancia positiva. Estuvimos cerca de una hora y media juntos, donde me informaron de los objetivos y estuvimos intercambiando perspectivas”, expresó tras la reunión.

“Conversamos de varias cosas, pero nos preocupa la legitimidad jurídica que pueda tener la AUF a partir de esta instancia. Por eso conversamos mucho de los equilibrios jurídicosy políticos en la sociedad uruguaya”, indicó Sejas, politizando de alguna manera el tema. ¿Cuál es su preocupación? La cuota de participación político-partidaria. De filiación frentamplista, el expresidente de Cerro admitió que la posible presencia de Pedro Bordaberry y de Eduardo Ache, dos hombres del Partido Colorado, “genera un desequilibrio que no refleja la representatividad de la sociedad uruguaya”.

Desde lo jurídico de la AUF, los equilibrios a los que hizo referencia fueron los de no desplazar a todas las autoridades actuales. “Nos parece importante que alguno permanezca para la transición”.



Finalmente, lamentó que los estatutos no se aprobaran antes. “Venimos con esto desde 2013. Recuerden que entonces habían presidentes que se paraban en la puerta para que otros no entraran y no se hiciera quórum”.