No es seguro el regreso de Gabriel Rojas a Peñarol

Peñarol tiene a sus tres extranjeros afuera del país. Xisco Jiménez se encuentra en España, Christian Bravo en Chile y Gabriel Rojas en Argentina. Todos están en tratativas para volver, aunque el que la tiene más sencilla desde el punto de vista de la proximidad, es el más complicado de todos.

Para Rojas es literalmente un trámite, porque el futbolista dijo a la dirigencia de Peñarol que quiere volver cuanto antes y lo haría incluso por vía terrestre o marítima. Para ello —no obstante tener el permiso de residencia— el club debe realizar gestiones ante la cancillería uruguaya para que habiliten su ingreso al país, ya que las fronteras están cerradas.

El problema mayor en su caso es que el 30 de junio termina su préstamo y Peñarol debe gestionar la renovación del mismo para que pueda estar a la orden el 1° de agosto, día en que en principio está previsto el reinicio del Aperura.

La situación no es sencilla, primero porque el futbolista tuvo buenos rendimientos y en el club creen que San Lorenzo puede reclamarlo para utilizarlo; segundo, porque de no ser así hay un convencimiento de que el elenco argentino va a pedir dinero y "ahí estamos en el horno", según comentó un importante dirigente mirasol, ya que el club no está en condiciones de desembolsar ni un dólar.

Desde la dirigencia de Peñarol ya se le dijo a Rojas que no se apresure en viajar a Uruguay porque quizás vendría en vano, pero él dijo que su intención es seguir jugando en la institución y que quería estar cuanto antes para iniciar la cuarentena, ya que por dos semanas no podrá trabajar junto a sus compañeros una vez que retorne al país.

Asimismo, tanto él como Xisco y Bravo deberán hacerse el test una vez cumplida la cuarentena, algo obligatorio y a lo que el resto del equipo se someterá este martes en el Estadio Centenario.

Christian Bravo

El que ya tiene prácticamente confirmada la fecha de retorno es el chileno Bravo. Desde Peñarol se anunció a Ovación que se complicó su regreso porque no había vuelos disponibles, pero finalmente se logró un itinerario que le significa volar a San Pablo, tener que pasar la noche allí y recién al otro día viajar rumbo a Montevideo.

La fecha de arribo es el viernes 19 de junio, es decir cuatro días después del día previsto para el retorno a los entrenamientos. Igualmente, él no podrá incorporarse al grupo hasta dos semanas después, ya que deberá hacer la cuarentena.