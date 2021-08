Segunda División: la primera rueda cumplió con las expectativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al finalizar la primera parte del Campeonato de la Segunda División, Racing y Albion se encuentran en zona de ascenso directo.



En lo previo al torneo y analizando la conformación de los planteles, Defensor Sporting aparecía como el equipo favorito, pero su actuación fue tan irregular que terminó en la octava jornada con la destitución de Eduardo Acevedo y la contratación de Leonel Rocco.

Otro de los elementos que se manejaba antes del inicio del campeonato era la adaptabilidad que pudieran tener los equipos al césped sintético del Estadio Charrúa, el cual iba a emparejar los distintos cotejos.

Destacados

Alejo Cruz y su festejo luego de anotar el 1-0 para Racing sobre Defensor. Foto: Marcelo Bonjour

Y sin dudas ese elemento fue fundamental porque especialmente Racing sorprendió en las primeras jornadas con jugadores muy veloces y un juego en conjunto donde la táctica estuvo varios escalones por encima de la improvisación y obtuvieron soberbios resultados en dicha superficie.

Los tres bloques mostrados por el equipo de Santín con un espacio no mayor a treinta metros, la sólida zona defensiva y un mediocampo donde se destacaron los jóvenes Erik De los Santos y Alejo Cruz le brindaron un mejor posicionamiento que el resto de los equipos.

Pero en la búsqueda del equilibrio fue Albion el que obtuvo un mejor resultado ya que fue de menos a más y logró una rápida organización luego de varios resultados positivos que le dieron un envión anímico necesario para hoy estar en la segunda ubicación.

Nuevamente contó con su último sector casi inexpugnable donde su guardameta Washington Ortega prosigue con un invicto de 580 minutos y, además, fue aprovechando el extraordinario momento de Pablo González, que se convirtió en el mejor futbolista de la primera mitad del año.

A media agua

Leonel Rocco. Foto: Archivo El País.

Pese al mal momento violeta, Leonel Rocco movió una serie de piezas que le lograron brindar un mejor orden y eso le reportó tres victorias consecutivas y dejarlo nuevamente a rueda de los punteros.

El tema del COVID-19 también tuvo un capítulo aparte en este lapso de tiempo y Atenas de San Carlos fue tal vez el que fue más perjudicado.

Diego Forlán dirigiendo el entrenamiento de Atenas de San Carlos. Foto: EFE

Con varios casos positivos en las primeras fechas, el técnico Diego Forlán no pudo conformar un mismo once por varias jornadas, con lo cual no obtuvo los resultados esperados.

Pasada esa etapa los azulgranas fueron mejorando en su funcionamiento y consiguiendo varias resonantes victorias que le dan esperanza para una mejor segunda rueda.

En términos visuales otra vez un equipo conducido por Alejandro Apud fue el que se llevó el premio; aunque el mismo no haya logrado la sustentabilidad para conseguir el equilibrio justo y necesario para la obtención de mejores resultados.

Juventud tuvo encuentros donde ejerció una gran superioridad sobre su rival (Racing), pero también en otros mostró desatenciones sorprendentes que lo ha llevado a un gran desequilibrio entre partido y partido.

Irregulares

Danubio y Cerro no han dado lo esperado, con la salvedad de los albicelestes, que bajo la nueva conducción de Walter Pandiani han mejorado notoriamente.

Diego Coelho celebra con sus compañeros el 1-0 de Cerro a Danubio. Foto: Marcelo Bonjour

Otra gran sorpresa ha sido el benjamín Uruguay Montevideo que luego de un inicio con tres derrotas y la asunción de Nicolás Vigneri como director técnico, ha capitalizado su conocimiento profundo del plantel y ha obtenido un rendimiento de excelencia.

Rocha, Central y Rampla Juniors obtuvieron alegrías esporádicas y para la segunda parte del torneo los tendrá con nuevas contrataciones en búsqueda de mantener la categoría y como un gran premio llegar a los playoff. Por último, Villa Teresa ha mantenido una muy mala performance y ni los continuos cambios de entrenador le han podido inyectar un cambio de rumbo. Está último.