Segunda División: Danubio gana con un gran derechazo de Rafael Haller

Se complementa parcialmente la fecha 10 del Campeonato Uruguayo de Segunda División con la disputa de tres encuentros. La jornada inició el martes con el triunfo de Defensor Sporting y el empate del líder Racing y se completará el sábado a la hora 11.45 con el clásico de la Villa entre Rampla Juniors y Cerro.

Danubio 1-0 Rocha

La Franja, que viene de perder 2-0 con Albion, se impone 1-0 sobre Rocha gracias a un gran derechazo del lateral derecho Rafael Haller, quien a los 26 minutos fue a buscar un rebote por el medio y de primera sacó un gran disparo para poner la pelota contra el palo.



Con este triunfo parcial el equipo que dirige Leonardo Ramos se pone a dos puntos de Racing.

Juventud vs. Central Español (18.00)

El pedrense es otro de los que se puede arrimar y, en su caso, hasta un solo punto del líder Racing. Para ello debe vencer a Central Español, que no viene bien. Juventud llega con dos victorias consecutivas (3-1 a Cerro y 2-1 a Defensor Sporting), mientras que el palermitano ganó en su última presentación por 2-1 a Villa Teresa luego de empezar perdiendo.

Villa Teresa vs. Atenas (20.30)

Luego de un inicio un tanto complicado, Atenas viene en en curva ascendente, mientras que Villa Teresa no logra salir del último lugar. El elenco carolino, dirigido por Diego Forlán, perdió solo uno de los últimos seis juegos, aunque hace dos cotejos que no logra anotar. El elenco de Nuevo París, en cambio, acumula dos caídas seguidas, hace seis partidos que no gana y solo cosechó una victoria en la campaña.