Para seguir arriba

El partido con el que se abre hoy la decimosegunda fecha del torneo Apertura promete. Defensor Sporting recibe a Liverpool en el Franzini a las 19:15 horas. Ambos equipos tienen 21 puntos en la tabla de posiciones, tras la decisión tomada por el Tribunal de Contiendas de la AUF de darle a Liverpool ganado el partido frente a Boston River, con lo que sumó dos unidades más. Así las cosas, los violetas ocupan la tercera posición y los negriazules la quinta. En el medio de ambos está Danubio, que visita a Torque el domingo.



Defensor Sporting se ha reencontrado con su juego, el que lo hizo ser protagonista a lo largo de la temporada pasada. Así lo demostró en los dos últimos partidos: en la goleada frente a River Plate y en la victoria conseguida frente a Wanderers en el Viera el fin de semana pasado.



“Es un partido muy importante para nosotros. El equipo está bien, ha agarrado más confianza. Está mucho más seguro con pelota. Ya salió de algunos baches que tuvo en determinados momentos. Es que nos costó salir del partido con Cerro Porteño y en parte lo seguíamos arrastrando. Si hubiéramos conseguido ese punto teníamos la clasificación casi asegurada”, explicó Eduardo Acevedo.



Justamente, y a propósito de la Copa Libertadores, los violetas reciben el martes a Monagas. “Yo puedo estar mirando videos de los dos, de Liverpool y de Monagas, pero a los jugadores ni una palabra del partido de Copa. Eso sí, después de jugar con Liverpool seguimos concentrados y ahí sí”, contó Acevedo.



Con respecto al juego con los venezolanos, se decidió preservar a Ayrton Cougo, ya recuperado de su desgarro, para no arriesgarlo y que reaparezca el martes por la Copa.



“Liverpool es un buen equipo. No tiene grandes figuras, pero es muy ordenado y está muy bien trabajado. Tiene transiciones muy rápidas”, finalizó Acevedo sobre el rival de esta noche en el Franzini.



Los violetas aún no han sumado los tres puntos del partido frente a El Tanque, por lo que en realidad saben que ya tienen 24 unidades en la tabla, cuatro menos que el líder Nacional y dos menos que Peñarol, por lo cual no se bajan de la carrera al título.



Los negriazules, por su parte, vienen de dos empates consecutivos: igualaron frente a Nacional sin goles en la décima fecha y empataron frente a Progreso (1 a 1) el pasado fin de semana. Martín Rivas y Christian Souza regresarán al equipo dirigido por Paulo Pezzolano, ya cumplidas sus respectivas suspensiones.

Los datos Defensor Sporting vs. Liverpool Décimosegunda fecha.

Estadio: Franzini

Hora 19:15. VTV

Arbitro: Javier Bentancor. Asistentes: Gabriel Popovits y Martín Soppi.

Defensor Sporting probable: Guillermo Reyes; Mathías Suárez, Nicolás Correa, Gonzalo Maulella, Ernesto Goñi; Mathías Cardacio, Martín Rabuñal, Carlos Banavídez, Matías Cabrera, Facundo Castro y Germán Rivero. DT. Eduardo Acevedo.

Liverpool probable:Jorge Bava; Angelo Gabrielli, Federico Platero, Sebastián Cáceres, Martín Riva; , Sebastián Píriz, Hernán Figueredo, Cristian Souza, Martín Alaniz; Federico Martínez y Carlos Núñez. DT. paulo Pezzolano.