“La situación es complicada. Hay vencimientos, los proveedores nos llaman para cobrar, no hay caja y el club tiene que seguir operando, pero no podemos seguir funcionando así”, le dijo al programa “100% Deprote (Sport 890) el contador Gonzalo Lucas, quien agregó que “hay que equilibrar el club en los primeros seis meses y en los primeros 90 días se van a cambiar cosas para encaminar y ajustar gastos”.

“Lo anunciado fue que íbamos a disminuir significativamente el presupuesto de la parte deportiva pero también de toda la estructura del club. Así y todo bajando los gastos no es suficiente y hay que generar ingresos ya, porque hay que pagar mañana, pasado, la semana que viene, y queremos cumplir con los técnicos y los jugadores. Entonces una parte importante es la de los ingresos de los socios o los que se generan con las butacas y por eso necesitamos la ayuda de los que quieren a Nacional”, explicó Lucas.

Respecto a la suba del 50% de la cuota social, el contador expresó que “nos preguntan por qué ahora y hay una respuesta: la mayor parte de los ingresos de Nacional por butacas y cuotas sociales se reciben en enero por pagos anuales. Teníamos que comunicarlo hoy. Si le pasábamos a aumentar un 10 % íbamos a recaudar 180 mil dólares menos que el año pasado por el tipo de cambio y para salir cero a cero era un 14%. Entonces teníamos que definir un planteo de presupuesto para los próximos seis meses para cumplir con las deudas y se tomó esta decisión de la suba del 50% de la cuota social”.

El mensaje de Lucas para el hincha de Nacional es que “apuntamos a los que quieren y apoyan a Nacional, a los que fueron a votar. Esta no es la única forma y no será la única porque habrá una reestructura de todos los gastos y vamos a salir a buscar ingresos por todos lados que serán en el mediano y largo plazo, por eso necesitamos la ayuda de todos los socios. Nos hubiera gustado que el porcentaje de la suba sea menor, pero no pudimos”.

Por su parte, el contador Gustavo Amoza, explicó que “la situación no es caja cero, pero es cercana a cero y pensando en vencimientos de la próxima semana no había otra alternativa que mover las fichas rápidamente y hay que mover la casa. José Decurnex habló durante la campaña de ingresos genuinos y siempre Nacional recurrió a pedir dinero prestado y esa no es una solución, pero un club en este caso tiene que generar ingresos genuinos y uno de los ingresos es el de los socios”.

“A los no socios también recurrimos para que se hagan socios y que ayuden al club porque la situación es crítica para la institución y necesitamos de la ayuda de todos”, remarcó.



Deudas grandes

Los contadores de Nacional reconocieron que el club mantiene algunas deudas grandes con funcionarios y otros organismos. “Hay una deuda con el Banco de Previsión Social que nos sorprendió a nosotros. Había una necesidad de fondos, sabíamos de las deudas del club, que había cheques diferidos y se deben montos significativos al BPS y también a la DGI”, contó Gustavo Amoza.

“Estamos trabajando para eso. Nacional va a seguir operando, eso está claro, pero tenemos que empezar a no tener sorpresas. Si tenemos una deuda que vence la semana que viene tenemos que ver cómo la vamos a pagar y ese es nuestro compromiso”.



OBRAS El Gran Parque Central detenido

La remodelación del Gran Parque Central es otro de los aspectos importantes en medio de la situación económica de Nacional. “Está parado y lo vamos a encarar rápidamente y nos vamos a juntar con cada uno de los palquistas, los vamos a involucrar e implementar un plan de acción para cumplir”, explicaron los contadores tricolores.

“Hay diferentes situaciones que atacar. Estas cosas se mezclaron sobre el final de la directiva pasada y es uno de los grandes problemas porque se financió el Parque con parte de la operativa del club. Se mezclaron las cajas y eso complicó todo”, dijo Lucas.

En tal sentido, de ahora en más, “el objetivo es separar lo que es el funcionamiento del Gran Parque Central con el de la operatividad de Nacional. Es un pasivo muy grande pero tenemos la confianza para salir adelante, revisar el flujo de caja y saber con qué plata contamos y cómo hacemos para nivelar el presupuesto 2019. Ahí es que encontramos cosas más difíciles, pero pasa en cualquier hogar, salvo que esto es un club grande”.



El objetivo de esta directiva

A pocos días de haber asumido, la directiva de Nacional encabezada por José Decurnex como presidente, tiene un objetivo principal en medio de la problemática económica y es ser creíble, confiable.

“Nuestro plan es ser confiables, que Nacional sea confiable y que la directiva también lo sea. Y la confianza hay que ganársela. Las deudas están registradas y reconocidas, pero si renegociamos y cumplimos nos vamos a ganar esa cuota de confianza. Por eso el objetivo es ser confiables y cumplir en cualquier ámbito, en lo salarial, institucional, en las obras y en lo deportivo”, cerró diciendo Gustavo Amoza.