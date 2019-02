Varios para seguir de cerca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todos los partidos tienen duelos entre jugadores. Volantes, zagueros con delanteros o los punteros con los laterales suelen jugar partidos aparte con los rivales y este no será la excepción.



En este partido habrá varios jugadores a los que los entrenadores seguirán de cerca. Sin ir más lejos, en Nacional podría hacer su estreno Felipe Carvalho, aunque no desde el inicio; el que jugará es Santiago Rodríguez, que tendrá que confirmar lo que demostró en los amistosos de pretemporada. Por otra parte, Felipe Carballo será otro de los jugadores a tener en cuenta para observar su rendimiento luego de pasar por el fútbol europeo.



Aunque no solo los tricolores están bajo examen. Diego López en Peñarol también deberá observar a varios jugadores. Uno de ellos es Agustín Canobbio que tuvo un gran clásico amistoso, pero que mañana deberá reafirmarlo.



Otros casos son, por ejemplo, el de Lucas Viatri que si se meter en la oncena titular habrá que observar cómo se encuentra tras no hacer la pretemporada, y el de Cristian Rodríguez, que sobre el final se recuperó luego de estar sentido.

Duelos

Zunino y Canobbio: El volante mirasol buscará desequilibrar por ese sector como hizo en el pasado clásico.



García y Fernández: Pesos pesados dentro del área. El “Toro” buscará ganarle el duelo al zaguero tricolor.



Fernández y Martínez: El “Topo” tuvo un buen partido, pero “Papelito” intentará encontras espacios con su experiencia.

Santiago Rodríguez

Será su primer juego oficial: Fue de lo mejor que mostró Nacional en el amistoso de verano hasta que tuvo que salir. Desfachatado y demostrando que le pesa muy poco estar haciendo sus primeras armas en Primera División.

Demostró a qué juega con poco: Solo 29’ estuvo en cancha ante Peñarol pero generó la chance más clara de los tricolores y además dejó en claro su forma de jugar. Pelota al piso y cabeza levantada. Habilidoso.

Walter Gargano

Una carrera que lo ampara: Ocho años en Europa y una larga trayectoria en la selección lo ponen como uno de los jugadores más experientes e importantes que tiene este plantel de Peñarol. Chapa para estos partidos.



En el medio es una pieza clave: Partido a partido demuestra un gran nivel en la marca, pero también habilitando a sus compañeros y con pelota dominada. De su pie derecho comenzaron los dos goles aurinegros.