A seguir en carrera

Descansar, esa fue la gran premisa de los violetas tras el extenuante viaje de 22 horas que les demandó llegar al hotel San Miguel en Maturín, Venezuela. “Fue un viaje tremendo, ¡tremendo! Pero los muchachos están bien de ánimo y pudieron descansar bien”, dijo el técnico Eduardo Acevedo.



“El viaje fue largo, muy cansador. Pero ya estamos acá y con muchas ganas de ganar”, afirmó por su parte el arquero Guillermo Reyes, cuyas tapadas fueron fundamentales en el partido disputado ante el equipo venezolano la semana pasada en el Franzini.



“Vinimos a tratar de quedarnos con los tres puntos para ponernos en carrera en el grupo”, agregó Reyes. “Creo que va a ser un partido muy abierto, ellos prácticamente están afuera y van a atacar con mucha gente para poder dejar una buena imagen en su casa. A veces, cuando los equipos están prácticamente afuera, es cuando más te complican porque juegan sin ninguna preocupación. Y hay que estar muy atentos”, advirtió.



“Tienen buen juego y despreocupados juegan mejor. Tienen un buen circuito de juego en la mitad de la cancha y los de arriba son muy rápidos. Tenemos que tratar de estar concentrados para poder llevarnos los tres puntos para casa”, añadió.



“Es otra final, una más para nosotros. Así enfrentaremos el partido. Vamos con esa mentalidad y estamos convencidos que lo podemos conseguir. Ojalá se nos dé”, se ilusionó el arquero que ha recuperado el gran nivel que tuvo en la temporada pasada tras una mala racha de algunos partidos en los que recibió todo el apoyo de técnicos, compañeros e hinchas.



“Estoy contento, pero más que por haberme recuperado, por el equipo; pensando en la Copa y en la recta final del torneo Apertura, que con el empate del clásico nos pusimos ahí”, finalizó.



Si Defensor Sporting gana esta noche en Maturín alcanzará a Cerro Porteño en la cima de la tabla de posiciones del grupo 1 de la Copa. Cabe recordar que el equipo paraguayo lidera con 7 puntos, Gremio, el actual campeón del torneo tiene 5, Defensor Sporting 4, mientras que Monagas no ha podido sumar. Y los brasileños recibirán a Cerro Porteño el martes que viene en Porto Alegre. Una victoria del equipo de Renato Gaúcho le vendría muy bien a los del Parque Rodó.



De todas maneras, y siempre dando por sentado que ganarán esta noche en Maturín, a Defensor Sporting le quedarán aún dos partidos por disputar: frente a Cerro Porteño en el Franzini y el último ante Gremio de visita. Para clasificar a octavos de final, deberán vencer a los guaraníes y sacar por lo menos un punto frente a Gremio en Porto Alegre.



En caso contrario, si esta noche en Venezuela los de Acevedo no logran sumar de a tres y apenas se traen un punto, se verán obligados a ganar los dos juegos que le quedan por delante, lo que parece bastante más complicado, sobre todo teniendo en cuenta que hoy el saldo de goles de los violetas no es bueno.



Empero, como decía Guillermo Reyes, Monagas está casi eliminado de la Libertadores, un torneo que juega por primera vez. Asimismo, el equipo dirigido por Johnny Ferreira -que fue campeón venezolano el año pasado- se encuentra hoy bastante rezagado en el torneo local: ubicado en el lugar 15 entre 18 clubes.



SAN MIGUEL. Ayer tras el desayuno hubo una charla con los técnicos, pero hasta las 16 horas de Venezuela (las 17 de Uruguay) en que entrenaron, los futbolistas violetas fueron autorizados a seguir descansando.



A pesar de los problemas que hay en Venezuela, el hotel San Miguel resultó cómodo para la delegación y la comida bastante buena.



La práctica tuvo lugar en un polideportivo que se encuentra ubicado junto al estadio Monumental, en el que hoy enfrentarán a Monagas a las 21:45 horas de Uruguay. La idea de Acevedo era entrenar por la noche a la hora del partido, pero no fue posible conseguir una cancha con luz para hacerlo.



Luego, a las 20: 00 horas, reconocieron el campo y la iluminación del escenario de Maturín, pero no fue más que una caminata por el lugar. Y algunos toques con la pelota.

LOS DATOS Monagas vs. Defensor Sporting Estadio: Monumental de Maturín

Hora: 21.45

Televisa: Fox Sports 3

Árbitros: Andrés Rojas; John León y Wilmar Navarro (Colombia)



Monagas (probable): Baroja; Romero, Lencinas, Trejo, O. González; C. Suárez, Palacios, García; Reyes, Cádiz y L. González. DT: Johnny Ferreira.



Defensor Sporting (probable): Reyes; M. Suárez, Correa, Goñi, Cougo; Benavídez, Cardacio, Rabuñal, Cabrera; Rivero y Castro. DT: Eduardo Acevedo.