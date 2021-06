"Si seguimos así habrá que poner un VAR del VAR", dijo Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Si seguimos así habrá que poner un VAR del VAR en el fútbol mundial”, afirmó el técnico celeste Óscar Tabárez a AUF TV luego del partido.



“Se distinguían bien las camisetas, el adelantado era Viña y la posición de Vecino, que fue el que participó en la jugada que derivó en el gol, era completamente regular y habilitado”, dijo el entrenador, que no suele hablar de los arbitrajes.



“Cuando consultan al VAR y deciden eso, uno lo acata, porque es su función. un organismo que esta para eso. Son detalles que pertenecen a la historia de este partido que terminó y vamos a enfocarnos a lo que viene”, añadió.



“EL VAR en el Mundial de Rusia me pareció excelente, nada que ver con lo que se vio después. No es la primera vez que se dan decisiones equivocadas. Tenemos a Cavani afuera por dos partidos con el motivo de la violencia excesiva, algo que me gustaría que me lo definan. Lo único que aspiramos es a tener decisiones justas. La equivocación tiene que ser del árbitro y el videoarbitraje tiene que corregirlo si es así. A veces la decisión viene más por el VAR que por el propio árbitro”, consideró.

Polémicas: ¿Bien anulado el gol a Jonathan Rodríguez? ¿Era roja para Vecino? By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Polémicas: ¿Bien anulado el gol a Jonathan Rodríguez? ¿Era roja para Vecino?

Alerta: Jugadores de Brasil podrían negarse a jugar la Copa América en su país By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Alerta: Jugadores de Brasil podrían negarse a jugar la Copa América en su país

“No conseguimos lo que queríamos, sobre todo en el resultado”. “Quedaron cosas como la entrega que hubo y la rápida adaptación a un esquema que no es frecuente en nosotros”.



Sobre el ingreso de Facundo Torres, comentó: “Mostró, además de lo que todos conocen, la pasta para venir a la selección tener uno o dos entrenamientos y exponer su potencial. No nos dio ante un equipo difícil