El seguimiento a Gustavo Lorenzetti

Por primera vez en el Campeonato Uruguayo, Gustavo Lorenzetti fue titular bajo la conducción de Álvaro Gutiérrez. Con el actual DT de Nacional, el “Duende” había saltado al campo de juego desde el inicio una vez y había sido por la Copa Libertadores, en el 1-0 a Atlético Mineiro en Belo Horizonte. El enganche también había jugado como titular en el comienzo del Apertura, contra Liverpool, Wanderers y Racing, pero cuando todavía estaba Eduardo Domínguez.



El entrenador albo había manifestado después de la derrota del debut contra Defensor Sporting que lo venían llevando de a poco en el semestre, porque querían evitar lesiones y darle continuidad. Además había especificado que no estaba para jugar 90 minutos.



Lo cierto es que el “Guti” apostó por él en Jardines del Hipódromo debido a la baja de Matías Zunino y Lorenzetti cumplió.



Si bien es un jugador que rara vez juegue para ocho o nueve puntos, pero también es verdad que cada vez que él aparece, en Nacional se generan cosas interesantes en ofensiva.



Para empezar, porque al ser el enganche del equipo (juega unos metros más atrás que Bergessio) se mueve con libertad por el frente del ataque y se muestra para entrar en contacto con el balón.



Ayer colocó buenos pases al vació y entrelíneas y generó algunas de las jugadas de gol del tricolor. Incluso a los 10’ pudo marcar cuando Viña le puso un pase en profundidad, pero se lució el arquero.



A los 25’ inició una jugada que derivó a la derecha y que terminó con un fuerte remate de Neves, que tapó Cristóforo. Cuatro minutos después puso en carrera a Ramírez, que no logró definir. Sobre los 30’ probó al arco, pero se interpuso Goñi y el balón se fue al córner. También tuvo el gol Lorenzetti en el complemento, pero luego de varios rebotes, Ancheta evitó la caída de su arco.



Quedó de manifiesto que el argentino no está para jugar todo el partido, porque con el paso de los minutos se fue apagando, pero es una interesante variante que tiene Gutiérrez. Aunque no ha logrado anotar goles, tiene aportes destacados.