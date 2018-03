El seguimiento a Gino Peruzzi

Gino Peruzzi salvó con muy buena nota su debut en Nacional. El lateral derecho argentino jugó en el lugar que ocupó Álvaro González en el partido contra Torque y en el último contra Chapecoense en la Copa Libertadores.



El jugador de 25 años jugó un excelente primer tiempo. No sólo no pasó sobresaltos en la retaguardia, sino que se proyectó con criterio al ataque y generó peligro en la ofensiva, asociándose principalmente con Luis Aguiar y Leandro Barcia.



Con la pelota en los pies, hizo mucho pase en corto, como queriendo tomar confianza. Con el paso de los minutos fue arriesgando más y fue así que coqueteó con el gol a los 31’, cuando gracias a una pared con Gabriel Neves quedó mano a mano con Rodrigo Odriozola y el arquero le sacó el balón al córner. En esa jugada Gonzalo Bergessio se abrió en el medio del área para generar una línea de pase, pero su compatriota no se percató.



En total, y según las estadísticas de Ovación, Peruzzi tuvo un 88% de efectividad en pases, lo que habla a las claras de lo eficaz que fue en el Viera.



Además, los centros que lanzó (generalmente desde tres cuartos de cancha), los tiró de forma correcta, al corazón del área, hecho que provocó el aplauso de los hinchas tricolores.



En el segundo tiempo ya no subió tanto, pero tuvo un par de incidencias en las que desactivó jugadas que traían peligro para Nacional.



“A Gino lo vimos muy bien, muy fuerte. Físicamente está impecable. En la semana mostró buen nivel y hoy quedó demostrado”, afirmó Medina.



Recuperó varias pelotas

Peruzzi tuvo un buen juego en la marca. Durante el partido, recuperó 14 pelotas y sólo perdió cuatro. Además, recibió tres faltas. Será un buen recambio para Fucile en una posición en la que Nacional ha tenido necesidad en los últimos tiempos.

Por arriba respondió

En muchas jugadas tuvo trabajo en el juego aéreo y pese a que es un futbolista con estatura normal (1.76 metros) ganó la mayoría de las veces. Panzariello, Lalinde y Rigoleto fue con los jugadores que más tuvo que ir al choque.