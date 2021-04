El seguimiento: así fue el estreno de Andrés D'Alessandro en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de tres meses practicando en Nacional sin poder jugar, anoche se dio el esperado debut de Andrés D’Alessandro en los tricolores, en el Estadio Diego Maradona.

El “10” de los albos tuvo un buen primer tiempo. Jugó como enganche en un 4-2-3-1, pero por muchos pasajes del partido bajó bastante para entrar en contacto con la pelota. Ese hecho generó que estuviera muy lejos de los atacantes, en especial de Gonzalo Bergessio.

A pesar de todo, igual se las ingenió para mostrar su calidad. Con la pelota en el pie es el mejor exponente que tienen los tricolores. Fue quien más buscó jugar con Brian Ocampo ya que percibió que en ese mano a mano podría estar la llave del partido para los tricolores. A los 40’ le metió un pase lejano al floridense, que de primera la intentó poner al medio para la entrada de Bergessio, pero la pelota dio claramente en la mano de Carlos Quintana al borde del área. El tiro libre de D’Alessandro pegó en la barrera de Argentinos.

D'Alessandro en el partido entre Argentinos y Nacional por la Libertadores. Foto: EFE.

El “10” de Nacional se mostró con un papel protagónico en el diálogo con el árbitro y hasta le sacó ese lugar a Bergessio, que hasta ahora era quien tenía ese rol. En ocasiones, se pasó de la raya con las protestas y por ese motivo recibió la tarjeta amarilla en el minuto 35 por parte de Víctor Carrillo.

En el complemento, D’Alessandro se fue desdibujando, sintió el trajín del partido y especialmente del ritmo oficial de partido, porque más allá de que venía entrenando con el plantel, desde el 20 de diciembre -en el encuentro Inter vs Palmeiras- que no disputaba un encuentro.

Además, y no es un dato menor, pasaron 13 meses para ver a D’Alessandro jugando todo un partido nuevamente. Desde el 8 de marzo de 2020 que el enganche no jugaba 90 minutos; en aquella oportunidad fue por el estadual, en el triunfo 2-0 contra Brasil de Pelotas.

Dio la sensación de que Alejandro Cappuccio debió sacar al argentino y no dejarlo que se funda adentro de la cancha. Por esa razón, no sorprendió verlo acalambrado en tiempo de adición. Todo Nacional espera que no sea nada muscular.