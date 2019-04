Secuelas del paro de árbitros: los perjuicios que no se ven

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tres equipos afuera de sus respectivos departamentos y uno con las reservas hechas y a punto de embarcar, además de muchas familias sin poder ganar parte de su sustento porque desempeñan trabajos indirectos en el fútbol uruguayo. Eso sin hablar de la decepción de un par de centenares de futbolistas que estuvieron preparándose y aguardando durante muchos meses para poder jugar su primer partido en el Uruguayo de Segunda División y no pudieron hacerlo. Esas fueron algunas de las consecuencias que quedaron en segundo plano con la determinación de los árbitros de cesar las actividades este fin de semana. Y hay molestia por esto.

Desde el que vende chorizos, hamburguesas y bebidas, pasando por los de los churros, los cafeteros y hasta los que montan sus puestos de tortas fritas en las afueras de los campos de juego se quedaron mirando el sábado gris. Nueve campos de juego mantuvieron sus puertas cerradas y los que sacan algún peso en las afueras (o a veces adentro) no tendrán una buena semana.

Coletazos del paro: Santiago y Brian Rodríguez no estarían en el clásico By Daniel Rosa Coletazos del paro: Santiago y Brian Rodríguez no estarían en el clásico MIRA TAMBIÉN Coletazos del paro: Santiago y Brian Rodríguez no estarían en el clásico

Miles de personas tuvieron que encontrar otra cosa que hacer el fin de semana en lugar de ir a alentar a su equipo favorito a causa de una determinación que poca gente entendió.

¿Hicieron bien los árbitros en parar el fútbol? Está claro que no hay nada más importante para un ser humano que cuidar su bienestar y desde ese punto de vista se puede comprender. Ahora, ¿es cierto que no habían garantías para dirigir? En todo caso no las habría en el Parque Central, pero ¿por qué tomar de rehén a todo el fútbol uruguayo? Hubiera sido más comprensible decidir no arbitrarle a Nacional, ¿pero qué culpa tienen los demás? Veamos daños colaterales en un fútbol pobre:

Todo apunta a que el clásico se jugará el domingo 12 By Daniel Rosa Todo apunta a que el clásico se jugará el domingo 12 MIRA TAMBIÉN Todo apunta a que el clásico se jugará el domingo 12

-El plantel de Rampla Juniors viajó y se hospedó en Colonia para enfrentar a Plaza, algo que deberá hacer el próximo fin de semana nuevamente.

-Deportivo Maldonado llegó a Montevideo para visitar a Bella Vista y se alojó en Cafo. Deberá regresar a la capital en siete días.

-Atenas fue desde San Carlos hasta Tacuarembó y gastó unos $ 100.000 que deberá volver a desembolsar nuevamente.

-Fénix no llegó a viajar a Melo para jugar con Cerro Largo, pero tenía hechas las reservas hoteleras y alguna multa va a tener que pagar cuando efectivamente vaya la semana que viene, siempre que vuelva el fútbol.

Javier Curbelo reclamó a dirigentes de Nacional que tengan memoria By Daniel Rosa Javier Curbelo reclamó a dirigentes de Nacional que tengan memoria MIRA TAMBIÉN Javier Curbelo reclamó a dirigentes de Nacional que tengan memoria

Existe la intención de plantearle al Consejo Ejecutivo de la AUF que active una suerte de indemnización a estos equipos, conscientes de los problemas económicos que atraviesan la mayoría de ellos, pues fueron víctimas de una situación que no generaron.

“Todo el mundo sabe el cariño que yo le tengo a la Segunda División y me da mucha lástima, porque se la dañó mucho con esta medida”, dijo a Ovación el presidente de la Mesa Ejecutiva, Elías Zumar.

Hace seis meses que no se juega por esta divisional y justo para ayer estaba previsto el inicio del Uruguayo, el que quedó postergado para el próximo fin de semana, así como la expectativa de muchos vendedores de pasar un buen 1° de mayo.