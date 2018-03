Los secretos del modelo City

Primero el fútbol fue, en sus inicios, una actividad de recreación. Su rápida popularización lo llevó a ser un deporte competitivo. Su expansión lo convirtió en un una suerte de cruzada en la que cada región, país o continente intentó “conquistar” a los demás a través de la pelota. Pero un día la pasión fue superada por el negocio.



El deporte más popular del mundo comenzó a generar divisas. Mucho dinero empezó a moverse alrededor de los clubes y los jugadores y entonces comenzó una nueva etapa: la del fútbol como empresa.



La gestión de las instituciones se ha transformado en vital, más importante quizás incluso que lograr buenos resultados en la cancha. Y si hay un equipo en el mundo que es modelo de gestión en la actualidad es el Manchester City.



Con capitales árabes, pero con una gestión catalana, el denominado City Football Group es un ejemplo a seguir. Tiene un plan de expansión global que le permite hoy tener equipos en cuatro continentes (Europa, América del Norte, Oceanía y Sudamérica): Manchester City (Inglaterra), Girona de España, New York City FC de EE.UU, Melbourne City (Australia) y Yokohama Marinos (Japón). Y el representante en Sudamérica es un uruguayo: Torque.



“En nuestra primera temporada conseguimos el ascenso a Primera División como campeones y jugando buen fútbol. Y en Primera recién empezamos. Tenemos buenos jugadores y un buen cuerpo técnico. Acabaremos jugando bien al fútbol también y desarrollando talento, así que estamos muy conformes”, contó a Ovación Ferran Soriano, CEP del City Football Group desde 2012 en vísperas de su viaje a Montevideo, a donde llegará hoy para brindar una conferencia titulada “Un nuevo modelo de fútbol llega a Uruguay”. Allí contará la experiencia de su modelo de gestión, pero además aprovechará para tomar contacto directo por primera vez con la realidad de Torque. “Aportamos metodología de entrenamiento, tecnología y know how del mayor grupo de fútbol del mundo. Hemos integrado a Torque en nuestra red de clubes para que aproveche todo su potencial, tanto a nivel de fútbol como comercial. También ofrecemos a los jugadores la posibilidad de desarrollar su carrera en los diversos equipos del grupo. Tenemos un ejemplo fantástico en Bruno Fornaroli, que fue de Uruguay a nuestro equipo Melbourne City y se convirtió en el mejor jugador de Australia”, contó quien fuera dirigente del mismísimo Barcelona entre 2003 y 2008 y autor del libro “La pelota no entra por azar”.



Soriano aseguró que el plan con Torque es “a largo plazo” y, por más que se aspira a conseguir resultados pronto, “nuestro horizonte de trabajo son 10 años”. En el corto plazo el objetivo deportivo es “mantenernos en Primera División, jugar bien y desarrollar jóvenes jugadores con talento en el primer equipo y en nuestras formativas” y el económico-financiero es “en tres o cinco años ser financieramente sostenibles, porque Torque hoy pierde dinero, como la mayoría de los clubes uruguayos”.



¿Por qué el City Football Group eligió invertir en el fútbol uruguayo? Soriano lo explica: “Primero y fundamentalmente por la cantidad de talento futbolístico que hay en el país; después porque en Uruguay se dan las condiciones legales y económicas necesarias para una inversión extranjera”.



A su vez, contó que la visión que tiene el resto del mundo del fútbol uruguayo es “muy positiva. No hay otro país de este tamaño que haya ganado dos veces el Mundial. El ratio de buenos jugadores por habitante es el mejor del mundo. Los jugadores uruguayos son percibidos como talentosos, pero también alabados por su carácter ganador y su capacidad de trabajo”.



Si bien Torque es el integrante más humilde de la familia City en cuanto a presupuesto, la importancia que se le da a la gestión es la misma que al resto. “Es distinto el nivel deportivo y económico respecto a Manchester, Girona o Melbourne, pero la gestión es parecida. Tenemos que gestionar con el mismo rigor y profesionalidad”.



Hoy, a partir de la hora 19.00 en el hotel Hyatt , será un buen momento para escuchar de primera mano, y de boca de Ferran Soriano, cómo se maneja el fútbol profesional en el mundo. Aprender primero y aplicarlo luego es la consigna.