Los secretos del maestro Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mucho misterio, para mi gusto. Demasiado misterio para una lista de reservados de 40 futbolistas y ni que decir, de la lista definitiva de 23 jugadores que van a disputar la Copa América de Brasil.

Pero así es Tabárez y deberíamos estar acostumbrados a sus secretos, al misterio que le pone a a cada reserva como si fuese una cuestión de Estado.

Los 23 se conocen de memoria y salvo la incertidumbre que genera la presencia de Luis Suárez, el resto es número puesto.

Lo que no entiendo es por qué no se hizo pública la lista de 40 reservados. Con todo lo que significa ser tenido en cuenta por Tabárez, con lo que vale una reserva para los jugadores, con el peso que tiene en sus rendimientos, lo mejor hubiese sido motivar a esos jóvenes y mostrale al mundo que están en la órbita del cuerpo técnico. Si no se quiso manosear nombres, el tiro le salió por la culata, porque desde el primer día que se supo que había una lista de 40 dando vueltas en la AUF, surgieron varios nombres como por arte de magia: Dawson, Matías Viña, Nicolás “Diente” López, “Nico” De la Cruz y hasta se habló de Leonardo Fernández.

Tabárez logró lo que no quería: que nombres de los futbolistas salieran en los medios.

Dicen que de los errores se aprende, va a haber nuevas listas, nuevas citaciones y también ausencias importantes en el futuro. Sería bueno dar a conocer los nombres tal y como lo hace el resto del mundo.

Que Tabárez es diferente, no hay dudas, pero tanto misterio, tanto secreto, asusta. Se parece mucho a una secta.