Gobierno propone abrir un "espacio de trabajo" entre la FIFA y la AUF

Fernando Cáceres y Alfredo Etchandy, autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte, brindaron una conferencia de prensa a raíz de la intervención de la FIFA en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).



La conferencia, que se realizó en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva, tuvo lugar dos días después de que el máximo órgano del fútbol interviniera la Asociación tras un pedido realizado por "grupos de interés", conformados por la Mutual, la gremial de árbitros y los jugadores de la selección.

Primero, Cáceres leyó un comunicado del gobierno acerca de la situación que atraviesa la AUF. En él, se indica que el gobierno "observa con preocupación la situación planteada en el fútbol y viene trabajando intensamente en la problemática procurando aportar vías de solución en el marco del respeto de la soberanía propia de las instituciones deportivas".

Luego, durante la conferencia, Cáceres anunció que el gobierno propone abrir un "espacio de diálogo y trabajo" entre la FIFA y la AUF, ya que se considera que la intervención debe ser la última opción, cuando se hayan agotado todas las medidas previas.



"Sería altamente positivo que la FIFA considerara esta propuesta que estamos haciendo y se abriera a una instancia de diálogo", agregó el secretario nacional del Deporte.

Explicó a su vez que el gobierno no se siente representado por ninguno de los grupos que están enfrentados en este momento. — silvia perez (@sperez_ovacion) 23 de agosto de 2018

Cáceres explicó a su vez que en esa instancia de trabajo no estarían los grupos de interés, ya que aunque hay un diálogo permanente con ellos, ahora deben reunirse con la Federación.



"Creemos que las instituciones deportivas son el sostén de la democracia nacional, son un espacio de multiplicación de valores, de convivencia, de diversidad. Debemos proteger esta dimensión esencial de las entidades deportivas", agregó.



Consultado acerca de cómo "zurcir" la "grieta" entre los dirigentes del fútbol y los jugadores, Cáceres indicó: "estamos viviendo un momento en la convivencia social de nuestro país preocupante. Domina el pensamiento binario. No me siento representado en esa división blanco y negro, buenos y malos, ellos y nosotros, porque la vida no es así, las sociedades no son así".



Añadió asimismo que existen "cambios profundos que hay que realizar" en el fútbol.



El jerarca comentó además que es necesario que se "tiendan puentes de conciliación". "El fútbol uruguayo es realmente importante para el país, es parte de nuestra identidad nacional", agregó.