Se secó: ¿que te está pasando Luis?

Barcelona empató en su excursión a Francia, donde enfrentó al Lyon por los octavos de final de la Champions League. El 0-0 no deja de ser un mal resultado, aunque siempre beneficia más al local que al visitante por el peso que tienen los goles anotados fuera de casa. Sin embargo, lo que más inquieta en filas culés es la baja producción ofensiva del equipo últimamente.



Los dos goles convertidos en las últimas cuatro presentaciones (uno a Real Madrid y otro al Valladolid, ambos en el Camp Nou) llaman poderosamente la atención en un equipo que volvió a tener a su tridente estelar (Messi, Suárez y Dembelé) en cancha. Y el centro de las críticas por esta situación es el uruguayo, con el técnico Ernesto Valverde en segundo lugar. Precisamente, al entrenador le pegaron duro por haber mantenido al uruguayo los 90 minutos en cancha.

Hace ya tres años y medio (desde el 16 de noviembre de 2015) que “Lucho” no anota fuera del Camp Nou por Champions. La última vez fue en el Olímpico de Roma y desde entonces, nada. Las crónicas en España recuerdan que ya lleva más de un día en cancha (tiempo acumulado) sin poder convertir, a lo que se le suma que desde abril del año pasado no se hace presente en la red por la máxima competición europea de clubes.



“Un récord negativo para un delantero centro. De ahí la desesperación que marcó el partido del ‘9’ del Barça”, dice la crónica de Sport, que lo consideró el jugador de menor rendimiento del equipo. Lo calificó con un 4 y escribió: “Estuvo ansioso y acabó frustrado viendo como no era capaz de empujar a la red alguna de las ocasiones. Encontró los espacios, pero con nula puntería”.

Marca tampoco fue sutil. “Valverde hizo el cambio fácil, el de Dembélé antes que Luis Suárez. (...) Mantuvo a Suárez en el campo, errático, incapaz de ser preciso, protegido por el peso que tiene en la caseta. Valverde no se atrevió con el uruguayo”, al que vio “lento, impreciso. Lo probó de todas las maneras, incansable, pero sin acierto”. Por esto también criticó duramente al entrenador. “Valverde no se atreve con el peor Luis Suárez”, tituló y añadió: “Quitó a Dembelé (que por cierto salió lesionado) antes que al uruguayo; desesperante”. El “Pistolero” está en la mira.



La vuelta en el Camp Nou será el 13 de marzo. Antes, Barcelona enfrentará a Sevilla, Real Madrid (dos veces), Girona y Rayo Vallecano. Suárez tiene tiempo para afinar la puntería.



