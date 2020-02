Sebastián Taramasco: "En Nacional me di cuenta que las cosas planificadas salen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

- ¿Cómo es tu día habitual en Los Céspedes?



- Es un día muy polifacético, uno en esta función tiene que conversar mucho con la familia de los chicos, con los padres, con los futbolistas, con los funcionarios del área no técnica y con los profesionales del área técnica, y además de eso somos el nexo con el plantel principal y el área profesional. Podemos pasar de hablar con un chiquito de 14 años, que no está jugando, como ahora, que vengo de una reunión con Jorge Giordano y el cuerpo técnico de Primera para planificar la semana.

- Justo nombraste a Giordano, ¿cuán importante fue su incorporación a Nacional?



- Muy importante porque Jorge tiene dos particularidades claras. La primera es todo lo referente a sus cualidades en cuanto a capacidad de planificación, visión estratégica, etc. Y lo segundo es su condición de entrenador de fútbol, desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista de su práctica, su desarrollo profesional, y a nosotros eso nos da muchísimas garantías. Poder conversar de igual a igual con alguien que es DT es una doble garantía.

Jorge Giordano junto a Gustavo Munúa en la llegada del técnico. FOTO: Francisco Flores.

- Nacional realiza préstamos en juveniles, ¿qué beneficios trae y por qué se hace?



- Estamos hablando de algo que cuando en 2015 yo empecé en Nacional me decían que era imposible, me decían que no hiciera ninguna gestión, que ningún club iba a aceptar a ningún jugador juvenil a préstamo. Y comenzamos a intentarlo... El primer club fue Juventud y creamos una dinámica, una estructura donde le podía interesar al otro club recibir futbolistas de las juveniles de Nacional, porque había una contraprestación. Los chicos que creemos que pueden tener proyección en Nacional pero que por diferentes facetas hoy están tapados, y creemos que es el lugar donde se pueden desarrollar, los damos a préstamo. Nos seguimos haciendo cargo de todos los derechos que nosotros nos comprometimos con ese chico; es decir, ese jugador sigue cobrando viáticos, si ese chico recibe la alimentación, la sigue recibiendo. Es más, el año pasado hicimos un préstamo de un grupo de cinco futbolistas a Fénix, había uno de ellos que estaba becado en el Colegio (Palloti) y siguió con su beca, y este año estamos haciendo lo mismo. Tratamos que vayan a equipos donde tengan el espacio deportivo para competir, que es lo que no le podemos ofrecer, cantidad de minutos. El juvenil tiene que jugar, no solo entrenar, y a veces no tenemos la capacidad. Tenemos un gran nivel de captación pero los cupos son pocos.

¿Cómo elige Nacional a los niños para nutrir a las formativas? By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN ¿Cómo elige Nacional a los niños para nutrir a las formativas?

- La captación es una de las fortalezas de Nacional. ¿Qué herramientas se le da a esa área para trabajar?



- Es una de las más grandes fortalezas que tiene el club. El “Pato” López, Jorge Galán, el profesor Alejandro Bruzzoni, es gente que está hace tiempo en Nacional, que es increíble la cantidad y calidad de jugadores que han acercado al club. Hemos tratado de valorizar su trabajo, hoy se encuentran mucho mejor a nivel de infraestructura y de logística. Es en el área que más hemos invertido y las últimas directivas así lo entendieron y nos están apoyando. Además, hace cuatro años creamos el área de captación dedicada a jugadores de más de 14 años, que tiene el foco en el interior.

FOTO: Marcelo Bonjour.

- En 2019 ganaron la tabla general de juveniles, pero siempre hacés hincapié en la formación y no en los resultados. En Nacional, ¿cuáles son los objetivos reales de formativas?



- Es un solo objetivo: proveer a nuestra Primera División de la mayor cantidad de futbolistas y mejor formados desde el punto de vista integral. No hay otro objetivo. No es ganar torneos, no es formar futbolistas que tengan por ejemplo desarrollo en selecciones juveniles, no es -que hoy está pasando y es una realidad por el presente económico- vender jugadores juveniles al exterior. Nuestro único foco está en formar jugadores para el primer equipo, más y mejor.

- Hoy en el plantel principal hay un 68% de jugadores formados en Nacional; ¿qué te generan ese dato?



- Ahí cumplimos la primera parte de lo que te decía anteriormente, que es la cantidad. Para mí es un orgullo ser la persona que solamente representa a los restantes 52 funcionarios que trabajan en formativas. El desafío está en que se dé la otra parte, que es la calidad: que esa cantidad enorme de chiquilines después juegue, juegue bien, logre títulos, porque ahí sí lo único importante es salir campeón.

- Se nota que le están dando muchísima importancia a la Copa Libertadores Sub 20; ¿qué buscan en ese torneo?



- Es una competencia de alto nivel y es el único torneo oficial a nivel de juveniles de América. Me atrevería a decir que es la única competencia que nosotros en Nacional la tomamos como un objetivo en sí mismo. Vamos a jugarla y a ganarla.

Nacional atado de pies y manos en el caso de Martín Satriano By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional atado de pies y manos en el caso de Martín Satriano

FOTO: Marcelo Bonjour.

- ¿Cómo te sentís en este rol?



-Si yo realizara esto sin la posibilidad de interactuar futbolísticamente o metodológicamente con los entrenadores, no me seduciría para nada, me seduce el poder interactuar desde lo futbolístico y en un club como Nacional, donde el principal recurso está y es el futbolista. No me quiero transformar en un gestor solamente, o en un administrativo. El pedacito del entrenador está siempre vigente. Este tipo de roles da muchas más posibilidades que el de ser entrenador, porque acá empecé a darme cuenta que las cosas planificadas salen, que son posibles cuando tenemos un respaldo.

EN JUVENILES "Tenemos un modelo claro" “Hablar de perfil es muy amplio. Antes que un perfil se elige un modelo. Para poder jugar a ese modelo hay que elegir jugadores que calcen. Cuando lo vamos a elegir, tenemos los ojos en el futbolista y nuestra cabeza en el modelo. Vos trabajás en el club A, yo en el club B, tenemos modelos distintos y vamos a ver al mismo futbolista, deberías aprobarlo vos y desaprobarlo yo, o a la inversa. Nacional tiene un modelo claro, sale en la búsqueda de esos futbolistas, pero ¿cuál es la particularidad? Que no sale a buscar futbolistas, sale a buscar niños o adolescentes que quieren jugar al fútbol; por eso, si hablamos de perfil tenemos que hablar de perfil por puesto o rol en la cancha y adaptarlo a la edad”.

Su trayectoria y el presente de Los Céspedes

“Yo trabajé más de siete años como ayudante de Juan Verzeri, en Racing, en la selección y en Arabia. A la vuelta, una situación familiar especial (había sido papá hace poco) generó que quería quedarme en Uruguay y de un día para el otro, por una recomendación, me llama Lembo y me designaron en 2014”, dijo Sebastián Taramasco, que habló de Los Céspedes: ”En los últimos años tuvo un gran crecimiento, que si se continúa como viene sería fantástico, lo primero que se hizo es clave: creció en cantidad y calidad de canchas, y ahora se empieza a trabajar en lo edilicio. Que en Los Céspedes esté todo, facilita. Si se enfermó un jugador a último momento hay que girar la cabeza y pedir un juvenil”.