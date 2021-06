Mirá cómo hizo Sebastián Sosa para recuperar el pelo tras el efluvio telógeno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Sosa sufrió el COVID-19 en dos ocasiones. La primera había sido en julio de 2020 y un mes después el arquero comenzó a sufrir la pérdida de pelo. Tiempo después decidió raparse, lo cual aprovechó sus ganas de tatuarse para hacerse uno en la parte posterior de la cabeza: "Siempre dije que que me quería hacer un tatuaje y como me gusta el tema de los leones, le dije a mi señora que me iba a hacer uno atrás" había manifestado el exjugador de Peñarol en una entrevista que le brindó a TyC Sports.

Durante la mayor parte de su carrera el arquero había exhibido una gran cresta, pero tras sufrir efluvio telógeno (el nombre técnico de la secuela que le provocó el COVID-19), el mundo Independiente se había acostumbrado a percibirlo calvo y con las cejas tatuadas, ya que esa zona también había sido afectada.

Pero Sosa sorprendió esta semana con su look habitual en el comienzo de la pretemporada del elenco de Avellaneda: volvió la melena característica del arquero para sorpresa de todos sus compañeros. ¿Cómo hizo para recuperar el cabello?

El futbolista utilizó los días de licencia en su club para viajar a Estados Unidos y someterse a un implante capilar que le permitió recuperar el cabello. A su vez, también le aplicaron la misma técnica en las cejas. Los compañeros del Rojo, que lo esperaban en Villa Domínico para comenzar una nueva temporada en el conjunto argentino, se sorprendieron al verlo nuevamente con cabello.