Sebastián Sosa, el amuleto de Juan Román Riquelme en Boca Juniors

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de salir campeón con Peñarol, otro grande del fútbol sudamericano le abrió las puertas a Sebastián Sosa: Boca Juniors. El equipo de La Ribera buscaba volver a ganar todo y estuvo muy cerca.

Lo cierto es que para el arquero uruguayo la estadía en el Xeneize no fue la esperada, al menos en el aspecto deportivo. Estuvo solamente un año y disputó nada más que nueve partidos teniendo a Agustín Orión por delante.

"Mi pasaje por el club fue muy corto pero intenso. Por eso les mando un saludo a los hinchas por el cumpleaños. Me quedó sabor a poco porque me hubiera gustado jugar más. En un momento, Orión se había lesionado y creí que el puesto sería mío, pero Falcioni me dijo que los titulares o pierden el puesto por lesión", afirmó el arquero.

De todas maneras, siempre será recordado como el arquero que tuvo que ingresar en la final de la Copa Libertadores ante Corinthians, ya que una lesión de Orión le dio la posibilidad de disputar buena parte del encuentro.

Es cierto que el trofeo continental no pudo ser alcanzado por Boca Juniors, pero de todas maneras el equipo xeneize se terminó coronando en lo local y eso dio algo de tranquilidad para el "amuleto Sosa".

En diálogo con el programa "Ataque Futbolero" de la 94.7 FM, Sosa agregó: "Me decían que era un amuleto porque fui campeón con Peñarol, Boca y Vélez en cuatro años seguidos, je".

Al arquero le recordaron una frase que quedó marcada ya que Juan Román Riquelme, quien fue compañero del guardameta, expresó en su momento: "Si Boca lo deja ir va a ser un error, porque tiene arquero por diez años".

"Tengo los mejores recuerdos de Román. De afuera uno se imagina una persona, pero cuando lo conocés te das cuenta de que es un grande. A veces nos escribimos y cuando Boca salió campeón de la Superliga, le mandé un mensaje y me respondió: 'Gracias uruguayo, te quiero mucho'", contó el arquero que hoy defiende a Monarcas Morelia.

"Poder volver a Boca sería una revancha muy linda", terminó el uruguayo quien dejó la puerta abierta para un nuevo llamado del equipo xeneize.