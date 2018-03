Sebastián Rodríguez como en el campito: el dueño de la pelota

No hizo goles, pero Sebastián Rodríguez fue la estrella de Nacional en la tarde-noche del Gran Parque Central, donde se cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura.



“Es muy importante para nosotros seguir con las victorias. Todo sabemos lo difícil que es el fútbol uruguayo y ganar cuatro partidos seguidos, pero nos seguimos haciendo fuertes en casa y hoy (por ayer) nos propusimos dejar el arco en cero y lo conseguimos”, empezó diciendo el número 16 albo, mesurado pese a los buenos resultados de Nacional.



“El ‘Cacique’ me está poniendo en esa posición por mi salida clara, por la idea que él tiene de hacer jugar al equipo y los compañeros saben que me tienen que encontrar para yo darle la pelota a los atacantes. Esperemos seguir de esta forma”, explicó sobre su tarea como volante tapón, y agregó al respecto que “en 2017 jugué de volante por izquierda, en una posición que me siento muy cómodo, pero ahora jugando de cinco, que sea el encargado y tenga la responsabilidad de sacar el juego de Nacional, es algo que me sienta muy bien y creo que lo estoy haciendo de buena manera aunque está claro que igualmente siempre se puede mejorar”.



Rodríguez terminó como capitán ante la expulsión de Rolín y es uno de los referentes que tiene este equipo alternativo que está líder en el Apertura con puntaje perfecto.