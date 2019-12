Sebastián Ribas metió un gol que dio tres puntos y provocó una renuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un gol del uruguayo Sebastián Ribas le dio a Rosario Central el triunfo sobre Boca Juniors, que además se quedó sin DT, porque Gustavo Alfaro renunció a su cargo.

En Rosario, Boca enfrentaba un examen de riesgo ante un adversario que lo complicó mucho en los últimos años, y que esta vez lo derrotó 1-0 con un solitario gol de Ribas (17), quien consiguió quedar en posición de remate luego de que el otro uruguayo Diego Zabala fallará en la definición.

En un duelo tenso y áspero, en el que el arquero de Boca, Esteban Andrada, fue la gran figura, Central metió los tres puntos y empujó a Alfaro a la renuncia.

"Me voy tranquilo, fue un año difícil. Me voy de Boca, pero no por una declaración. Fue una experiencia maravillosa haber estado en Boca. Es un momento en el que hay que estar tranquilos. Los balances se hacen después, los hará Boca y lo haré yo", señaló Alfaro al final del cotejo.

Hasta el momento, Boca con 29 puntos comparte la cima con Argentinos y Lanús, pero puede ceder el liderazgo si Argentinos suma al menos una unidad este lunes cuando reciba a Estudiantes en el cierre de la fecha.