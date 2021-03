Sebastián "Papelito" Fernández marcó un doblete en su regreso a la Liga Universitaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras su último pasaje por Nacional, donde no renovó contrato a fines de 2020, "Papelito" Fernández regresó al club que lo vio nacer en el fútbol amateur. Antes de debutar en Miramar Misiones, el exjugador de la selección uruguaya había jugado en Carrasco Lawn Tennis de la Divisional A en la categoría mayores, y hoy lo volvió a hacer con una actuación excelente. El delantero marcó por duplicado, a pesar de que el resultado final fue una derrota por 3 a 2 frente a La Mennais, que lo remontó en la hora con la participación goleadora de Rodríguez y Moreira.

⚽️🔥⚽️



🎥 Los dos goles de Sebastián Fernández en su vuelta a la @LUD_Oficial. #PuntoPenalEnEl10 pic.twitter.com/q56eSObmOh — Punto Penal (@Punto_Penal) March 14, 2021

Sin embargo, no todas son malas noticias ya que Fernández volvió a jugar con su hermano Leandro, quien le concedió la asistencia para su segundo gol de cabeza. De esta manera, el ex Defensor Sporting, Banfield y Málaga regresó a una divisional en la que sus equipos suelen entrenar cinco días a la semana, por lo que no perderá el ritmo de juego.

Con este resultado, Carrasco Lawn Tennis arrancó con el pie izquierdo en la primera fecha de la Liga Universitaria de Deportes, pero "Papelito" se lució con su rendimiento.