Sebastián Coates volverá a jugar junto a Godín

Sebastián Coates ha jugado tanto por "Josema" Giménez como por Diego Godín cuando alguno de los dos no pudo ser de la partida en algún juego de la selección. Tal como sucedió, por ejemplo ante Rusia en el último Mundial, cuando Giménez no pudo estar por lesión. Y seguramente, los partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón no serán la excepción. Y Coates volverá a formar la dupla de zagueros junto al capitán celeste, ante la lesión muscular de "Josema" que se confirmó en la mañana de este jueves.



Por otra parte, no son muchos los defensas que fueron reservados por el técnico Tabárez para estos dos juegos amistosos correspondientes a la fecha FIFA. Entre los 25 jugadores reservados están: Sebastián Coates, Gastón Silva, Martín Cáceres, Marcelo Saracchi y Diego Laxalt, que últimamente ha jugado como lateral.



Parece muy difícil que el entrenador celeste cite algún defensa del medio local para reforzar esa zona. Pero habrá que esperar la lista de convocados, que aún no ha salido.