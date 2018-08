Sebastián Bauzá, el nombre para encabezar el futuro Comité de Regularización de FIFA

La mayoría de los dirigentes se enteró de la noticia cuando estaba en camino hacia la AUF para participar en la asamblea. Y fue mucho más que un balde de agua fría para ellos. La FIFA había decidido intervenir la AUF por entender que el proceso electoral “no cumple con los requisitos de transparencia que establecen los estatutos de FIFA y de Conmebol”.

La asamblea comenzó a las 19: 36 y poco más de una hora después, Edgar Welker, actual presidente de la Asociación tras la renuncia de Valdez explicó los pasos a seguir. “Vamos a enviar una carta a la FIFA solicitando al presidente Gianni Infantino que nos reciba. Vamos a intentar revertir esta situación, aunque no parece fácil de revertir”, dijo Welker.



“Este es un momento muy complicado y difícil. Es una noche muy triste para la AUF. Creo que la AUF no merecía esto, estar en boca de todo el mundo”, agregó el titular de la AUF.

Welker reconoció a su vez, que si bien la resolución de intervenir la AUF hasta el 28 de febrero del año que viene por parte de la FIFA los tomó por sorpresa, era algo que se veían venir. Una especie de crónica de una muerte anunciada. “Sabíamos que teníamos los ojos de la Conmebol y la FIFA sobre nosotros. Lo notamos la semana pasada cuando estuvimos en la sede de la Conmebol. Igual esto nos deja algunas sensaciones extrañas. Como si hubiera habido algunas fuerzas presionando para que esto sucediera. Porque los fundamentos que maneja la FIFA no son los correctos. Ya nos vamos a poner a trabajar en la carta para pedir la audiencia con Infantino y explicarle que podemos haber tenido nuestras diferencias, pero acá se actuó según los reglamentos. Nunca por fuera de lo que dicen los estatutos de la Asociación”, enfatizó Welker.

La comunicación de la FIFA explica que se decidió intervenir la AUF a través de un comité de regularización que tendrá tres funciones claves: gestionar la actividad rutinaria de la AUF; revisar los estatutos de la AUF y ajustarlos a los de FIFA y Conmebol; y finalmente llevar a cabo las elecciones según la nueva versión de los estatutos. La comunicación establece a su vez, que el comité de regulación actuará hasta el 28 de febrero de 2019.

Varios de los dirigentes presentes en la asamblea querían continuar con lo que tenían previsto para la misma, desconociendo de alguna manera las instrucciones de la FIFA. Hasta que el presidente de Danubio Leonardo Goicoechea, los hizo entrar en razón.

“Da la impresión que a la FIFA le pasaron mal la información. La AUF no violó ninguna regla, ningún estatuto. Pero si no acatamos lo que dice la FIFA vamos a empeorar la situación. Votar cualquier cosa, sea un cuarto intermedio o lo que sea, sería muy peligroso. Además, en este momento la AUF está intervenida y esta asamblea no tendría valor”, explicó Goicoechea, quien le pidió a Piedracueva que explicara con claridad lo que dice el artículo 14, apartado 1 y ar- tículo 8 en su apartado 2 de los estatutos de FIFA. Allí se establece que ante determinadas circunstancias las autoridades de una asociación miembro pueden ser desplazadas y reemplazadas por un comité de regularización.

El presidente de Peñarol, acompañó la posición de Goicoechea. “No podemos sumar aún más problemas. La AUF forma parte de la FIFA y de la Conmebol. Y las consecuencias podían ser muy graves”.



Al final de la noche, la sensación que quedó flotando en la calle Guayabos es que las gestiones que se van a llevar adelante con la FIFA no van a tener resultados positivos. Y que la persona que estaría al frente del comité de regularización de la FIFA es el expresidente de AUF, Sebastián Bauzá.