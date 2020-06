Sebastián Bauzá y la idea para los test de futbolistas en el Instituto Pasteur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Bauza, Director de la Secretaría Nacional del Deporte, dijo que se busca llegar a un acuerdo con el Instituto Pasteur para que los futbolistas puedan realizarse el test de coronavirus antes de reiniciar los entrenamientos con sus clubes.

"Ayer estuve hablando con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP) por los exámenes para que se hicieran en el Pasteur", le contó Bauzá al programa “Derechos Exclusivos” (Radio Uruguay) agregando que “lo que queremos es cuidar a los deportistas y a la población, a esos ciudadanos que viven de los deportes".

Además, el secretario de la SND dijo que la idea es que se utilice el método pooling para el fútbol y que habría test grupales que se harían con el mismo reactivo para 10 o 15 hisopados.

¿De qué se trata el método pooling?



A través de este método, en lugar de analizarse la muestra de una sola persona se mezclan las muestras recolectadas de un grupo de ciudadanos para analizarlas simultáneamente en vez de hacerlo una por una lo que bien se podría llevar a cabo con los planteles deportivos.

Esto ayudaría a aumentar significativamente el volumen de pruebas moleculares realizadas por día y si el resultado es negativo es porque ninguno es portador del virus, pero si hay resultado positivo, es porque dentro del grupo hubo al menos una persona con coronavirus y en ese caso se vuelve a analizar a ese grupo de forma individual.

"Hay gente que es asintomática pero que puede contagiar. Si vemos lo complicados que están los países vecinos tenemos que pedir paciencia y eso nos lleva a tener cuidado para tomar las decisiones", explicó Bauzá.

Un mensaje que es claro: paciencia



Sebastián Bauzá habló de otros deportes como el básquetbol y remarcó que “tiene los dos problemas: es un deporte de contacto y se juega en un ámbito cerrado. Tuvimos una reunión ayer, les dijimos que nos encantaría que se reactive un 100 % pero no depende de nosotros".

"El esfuerzo está, no depende de nosotros, depende de cómo sigue transcurriendo la pandemia en nuestro país", agregó.

Respecto a los gimnasios, el Director de la SND dijo que “hay muchos que no están cumpliendo el protocolo. El MSP lo sabe y están en contacto con intendencias para salir a inspeccionar. La preocupación es en Montevideo y en todos lados pero por lo menos debemos hacer llegar el mensaje que la responsabilidad es de los propietarios. Hay lugares que están más aireados que otros y la habilitación va a pasar por lo aireado que esté y por el aforo que tengan en cada local".

"Hay gimnasios chicos que no tienen la capacidad de sacar pesas, o para hacer spinning, o cintas, pasa a ser un tema económico muy complicado. Es difícil tomar una situación general porque cada uno tiene una situación diferente", explicó Bauzá.

Consultado por la situación actual del Uruguay, el jerarca expresó que “hoy estamos mejor que hace 20 días en cuanto a las actividades físicas. Pero hoy tenemos un problema, porque con el frío el deporte al aire libre se hace más difícil. De todas maneras nosotros estamos luchando para que la gente vuelva al deporte, para reactivar los motores de la economía".

Por último, Sebastián Bauzá cerró diciendo que "el mensaje es: tengamos paciencia y no miremos lo que está mal, sino lo que está bien. Me han llamado dirigentes de clubes deportivos diciendo que no quieren violar las exhortaciones del MSP pero que están complicados".